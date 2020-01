En Colón el sentido de pertenencia de la gente no tiene barreras. El refrán dice que "en las buenas siempre están, pero en las malas mucho más". Justamente el equipo no pasa por el mejor momento deportivo, ya que el promedio del descenso se desinfló de manera alarmante y por eso la condición en Primera División está en jaque. Pero el hincha siempre es optimista y por eso promete armar una verdadera fiesta este domingo en el partido como local frente a Banfield por la 18ª fecha de la Superliga.

Un rival directo por la permanencia y este grupo comandado por Diego Osella necesita mucho del apoyo de la gente para lograr ese golpe de efecto que tanto se está buscando. Justamente días atrás se conoció una nueva pintada del escudo en el playón de ingreso del estadio Brigadier López. Un forma de ir amplificando el contagio y, por no, darle un toque diferente a un lugar de paso ineludible.

Pero en las últimas horas, hubo un "retoque" que sorprendió y causó mucho malestar en la gente: apareció la sigla LDS, que sería producto de Los de Siempre, la caracterizada barra que trasciende más por lo malo que por lo bueno.

Escudo colón.jpg

¿Se buscó marcar presencia? Es complicado de dilucidar, más que nada después de la irrupción inoportuna de un "simpatizante" durante un entrenamiento para apretar al plantel, que no necesariamente tenga que ver una cosa con la otra. El tema es que gran parte de los fanáticos no se mostraron de acuerdo con esto, ya sienten que se quiere resaltar algo que no es.

En este caso el escudo y los colores, no el nombre de estos asistentes caracterizados, que generalmente se ubican en la tribuna norte, casualmente en el ingreso donde está la pintura. Desde ya desde el club no se pronunciaron al respecto. ¿Quedará así?