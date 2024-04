Prediger: "Tenemos la suerte de jugar con este marco impresionante en Colón"

Colón no descansa y ya piensa en el debut de Copa Argentina con posibles cambios

Guille se la juega en Colón: "El técnico me dio la confianza para atacar como 9"

"El equipo dio una muestra de carácter. Si bien, desde mi punto de vista ellos pudieron complicarnos, siempre estuvimos a nada de marcar. Entonces diría más bien que ellos aguantaron. Creo que Chicago nos respetó demasiado", expuso.

• LEER MÁS: El uno por uno del puntero Colón en el triunfo ante Nueva Chicago

Ante a consulta de UNO Santa Fe, Perro insiste en lo importante que es la gente al llenar el Brigadier López: "Tenemos la suerte de jugar con este marco impresionante y no me sorprende. En estas situaciones lo es aún más y la gente se identificada con este equipo que va al frente".

Más de Sebastián Prediger luego del triunfo de Colón ante Nueva Chicago

"La jugada de ellos fue desafortunada para nosotros y justo le pifio yo y le quedó al rival. Fue fortuna, pero pudimos reponernos para darlo vuelta. No me quiero quedar con el final, sino con todo el partido, con un desgaste donde no les dejamos hacer casi nada. Tenemos que afinar en los metros finales y eso nos posibilitará ser más serios incluso", agregó el volante.

• LEER MÁS: Lago: "Resalto la personalidad de Colón para darlo vuelta"

En el final, Prediger remarcó: "Sentía que iba a ser muy complicado que ellos lo puedan aguantar. Colón dio una muestra de carácter y estamos donde queremos estar y eso es lo importante".