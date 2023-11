¿Puede Colón descender y ser campeón de la Copa de la LPF?

El sitio TyC Sports realizó un informe al respecto, donde indica: "Quedan dos fechas para el final de la Copa de la Liga Profesional 2023 y todavía restan definirse un descenso por tabla general (Arsenal ya está condenado por promedios) y los clasificados a los cuartos de final del certamen, que serán los cuatro primeros de cada zona. Pero la pregunta que muchos se hacen es: si un equipo pierde la categoría, ¿puede salir campeón? Acá, la respuesta".

Y agrega: "El reglamento de la Liga Profesional es muy claro: no elimina a los equipos descendidos de la posibilidad de jugar los playoffs y soñar con ganar la Copa de la Liga. En términos estrictamente jurídicos, lo que ocurre es algo que se llama "indubio pro reo", que es una locución latina que expresa el principio jurídico de que en caso de duda, por ejemplo, por insuficiencia probatoria, se favorecerá al imputado o acusado (reo). Es uno de los principios actuales del Derecho penal moderno donde el fiscal o agente estatal equivalente debe probar la culpa del acusado y no este último su inocencia. Podría traducirse como "ante la duda, a favor del reo"".

Para luego, destacar: "Su aplicación práctica está basada en el principio de que toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. En caso de que el juez no esté seguro de esta, y así lo argumente en la sentencia, deberá entonces dictar un fallo absolutorio. El reglamento de la Copa LPF no impide que un equipo participe de los playoffs habiendo descendido, por lo que está en su derecho legítimo de hacerlo. No existen vacíos legales ni lagunas jurídicas, sino reglamentos incompletos que no contemplaron todas las posibilidades".

E indica: "El equipo que está más cerca de esta situación es Colón. El Sabalero tiene 17 puntos y está a dos de Banfield, el último de los que estaría clasificando a la siguiente fase de la Copa LPF en la Zona A, con dos fechas por jugarse".

Para luego, revelar: "En cuanto a la parte de abajo, el equipo dirigido por Israel Damonte, que viene de caer justamente ante el Taladro, ocupa el único puesto de descenso que tiene la tabla anual, apenas un punto por debajo de Unión en lo que será un desenlace apasionante. Central Córdoba (48 puntos), Barracas Central (47), Tigre (46), Vélez (45), Sarmiento (45), Huracán (45) y Gimnasia (45) son aquellos que todavía pueden descender".

Y cierra: "Arsenal, ya descendido por promedios, también está último en la general. Por eso, perderá la categoría el que le sigue, que por ahora es el Sabalero. En la Copa, el conjunto de Sarandí tiene 13 unidades en la Zona A, por lo que, si bien el reglamento no lo prohíbe, necesita casi un milagro para poder clasificar a los playoffs".

En cuanto a Colón, podría estar el caso que gane los dos partidos, tenga que jugar un desempate con Vélez por no descender (si es que no cae otro equipo también en esa línea), descender de categoría y ser campeón, si es que esa sumatoria le alcanza para llegar a cuartos de final. Unión tiene chances matemáticas, pero sería casi una quimera que esto ocurra, ya que la sumatoria de los seis puntos lo salvaría, pero debería ocurrir casi un milagro deportivo para que llegue a los playoffs.