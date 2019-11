Pulga Rodríguez abrió las puertas de su regreso a Atlético Tucumán

Luis Miguel Rodríguez es lo mejor que le pasó a Colón durante 2019, ya que de su mano el equipo llegó a jugar una final de Copa Sudamericana y sumó puntos claves para comenzar a escaparle a la zona caliente del descenso.

Sin embargo, tras la derrota en La Nueva Olla frente a Independiente del Valle, sorprendió a todos, donde luego de protagonizar un partido para el olvido, manifestó en diálogo con DirecTV Sports que estaba pensando con su familia la posibilidad de marcharse de Colón.

"Quiero darle un agradecimiento a la gente que hizo un sacrificio enorme para venir acá y de parte del plantel pedirle discuplas por no darle la primera estrella, el dolor es profundo y muy grande. Veremos en lo que queda del año qué decisión tomamos con mi familia, igual en este momento en caliente prefiero no hablar del tema", manifestó Pulga tras la derrota en el partido más importante de la historia de Colón.

• LEER MÁS: Lavallén rompe el molde para visitar a Vélez en Liniers

Y cerró de la siguiente manera: "Hay un análisis que hay que hacer, para ver cómo sigue la cabeza y lo hablaremos con la familia para ver cómo seguimos".

Embed Pulga Rodriguez deja un interrogante respecto de su futuro en Colón. pic.twitter.com/iTqO2Juqpi — Pablo Giralt (@giraltpablo) November 10, 2019

No volvió a tomar contacto con la prensa hasta luego del partido ante Estudiantes, donde le agregó incertidumbre a su futuro en la institución y afirmó: "Veremos quedan tres partidos, queremos terminar los tres partidos, tengo contrato, iremos conversando, pero quiero estar a disposición en estos tres partidos, ojalá que al equipo le vaya bien para engrosar el promedio y luego clasificar a un certamen internacional".

En tanto que este jueves brindó una conferencia de prensa, donde se esperaba que sea mucho más contundente sobre sus anteriores declaraciones, pero nada de eso sucedió, ya que manifestó: "Al futuro lo iremos viendo a medida que pase el tiempo, son cosas que estoy evaluando con mi familia. No hablé con nadie, no hay ninguna posibilidad a Atlético, no me llamó nadie. No tengo que hablar con los dirigentes, no tengo propuestas. Solo es que tengo que analizarlo con la familia, pero no tengo propuestas, tengo contrato en Colón y lo iremos viendo a medida que vayan pasando los días".

De esta manera, se dio por descartada la chance de que Pulga pudiera volver al Decano, aunque sorprendió a todos al brindarle una nota exclusiva a La Gaceta de Tucumán para aclarar lo manifestado en la conferencia de prensa, que le puso mucho más incertidumbre a su futuro en Colón.

• LEER MÁS: Colón buscará el milagro de cortar una racha que parece eterna

"Nunca dije que no había chance de volver a Atlético. No quiero que se malinterprete. Dije que no me llamaron de Atlético y que por el momento no existen propuestas para ir a ningún lado", aclaró el simoqueño.

De esta manera, Pulga fue mucho más concreto que en lo que fue su conferencia de prensa ante los medios santafesinos, con lo cual con estas declaraciones queda de manifiesto que tiene más chances de marcharse de Colón que de quedarse a cumplir su contrato.