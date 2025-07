Pulga Rodríguez, sin vueltas en Colón: "Tenemos que ganar los 10 partidos, hay esperanza"

“No es el lugar por el que quiero que me recuerden (sobre su participación en los medios), prefiero que hablen por lo que hago dentro de la cancha. Pero quiero estar, quiero que nos vaya bien, por nosotros y por la felicidad del hincha”, dijo con sinceridad la Pulga, que volvió a Santa Fe con la firme intención de conseguir el ascenso.

“El deseo de volver siempre estuvo”

Rodríguez confesó que tras el descenso, su deseo fue inmediato: “Le dije a mi representante que quería estar para ayudar a lograr lo que todos anhelamos: volver a Primera”. Sin embargo, explicó que por “gustos de entrenadores o situaciones del fútbol” eso no se concretó en el primer semestre. Recién ahora, después de su paso por Atlético Tucumán y Gimnasia de Jujuy, el destino lo trajo de nuevo a Colón.

“Siempre quise volver, y ahora que estoy, quiero estar en todos los partidos. Me perdí uno por una lesión, pero estoy apurando los tiempos para jugar los diez que quedan”, afirmó con ilusión.

Una categoría compleja y un club que busca levantarse

El Pulga no evitó referirse al momento del club y la realidad de la Primera Nacional, con sus particularidades: “Estamos en la B hace un año y medio y todavía cuesta asumirlo. Pero hay que entender que no es fácil, cualquiera le gana a cualquiera y hay canchas que no están en condiciones”. En ese sentido, fue claro: “Tenemos que entender dónde estamos para empezar a salir”.

Pese a los altibajos institucionales, rescató aspectos positivos del club: “Veo que se siguen manteniendo cosas importantes. El club está mejor en lo estructural, sigue el desayuno para los jugadores, la pensión está bien. Aunque hay canchas que no están como deberían, es parte del contexto económico”.

Un mensaje para los hinchas y un llamado a confiar

El Pulga aprovechó el contacto radial para enviarle un mensaje directo a la gente de Colón: “Confíen en nosotros. Vamos a dar el 100%, agotar todas las posibilidades. Si no lo logramos, al menos que se sientan identificados, que sepan que dejamos el alma en cada partido para defender la camiseta como se merece”.

Pulga Rodríguez.jpg Prensa Colón

Consciente de que el equipo está lejos de la zona de clasificación, el referente sabalero se mostró determinado: “Tenemos que ganar los 10 partidos. Y vamos a empezar este domingo contra el puntero. Sabemos que es difícil, pero mientras haya puntos en juego, hay esperanza”.

Pulga, padre y referente

En un tramo más íntimo, el delantero habló sobre su familia, sus hijos Bautista, Milo y León, y cómo viven ellos su carrera: “No los obligo a jugar al fútbol. Tienen que ser felices, son niños. Si pierden y están tristes, les digo que busquen otra cosa. Llegar a Primera es difícil, y si no se da, hay otros caminos: el estudio, otra profesión, lo importante es prepararse”.

LEER MÁS: Rodrigo Velázquez: "Queremos volver al triunfo ante Colón"

Además, reconoció: “Hoy estoy solo en Santa Fe, porque mis hijos no quisieron cambiar de escuela ni dejar a sus amigos. Los entiendo. Me acompañaron seis años y eso ya es mucho”.

Ídolo sin etiquetas

Cuando le preguntaron si se considera un ídolo del club, Pulga fue claro: “Eso lo decide la gente. Yo trato de manejarme como uno más y sumar desde donde me toque. Lo que se logró en 2021 va a quedar para siempre, pero lo importante ahora es lo que viene”.

Colón necesita puntos, resultados y liderazgo. Y aunque los años pasen, Pulga Rodríguez sigue siendo el alma de un equipo que sueña con volver a ser.