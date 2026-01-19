Uno Santa Fe | vacunación

Vacunación itinerante: la Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña en la ciudad

El programa de vacunación continúa recorriendo distintos espacios públicos para atender a la población de riesgo y adultos mayores

19 de enero 2026 · 09:58hs
La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña de vacunación itinerante que lleva adelante en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia. Estará enfocada en adultos mayores y personas con factores de riesgo, quienes podrán recibir su correspondiente dosis contra la gripe y la neumonía.

Además, también se podrán acercar aquellas personas que quieran completar su carné de vacunación.

El objetivo del programa impulsado por el municipio junto al Ministerio de Salud de la Provincia, es alcanzar al menos al 70% de cobertura en personas mayores de 65 años y llegar al 50% de los adultos menores de esa edad con factores de riesgo, en las zonas priorizadas.

Esta semana el dispositivo de #ModoVacuna se encontrará en:

  • Plaza del Soldado, San Jerónimo y Mendoza, de 10 a 14.
  • Espigón I, Obispo Príncipe 1, de 16.30 a 19.

Quienes no puedan acercarse al dispositivo itinerante, podrán concurrir al centro de salud más cercano con su DNI, para controlar su carné y completar las dosis correspondientes. Para información y consultas comunicarse al 342 611 6585 (WhatsApp).

