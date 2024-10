Qué debe ocurrir para que Colón pueda alcanzar la "ventaja deportiva"

Colón, como tiene chances remotas de quedarse sin Reducido, también no son muchas las de terminar con ventaja deportiva. ¿Qué debe pasar en cada caso?

Mucha agua pasó bajo el puente, desde cuando Colón se erigió como el máximo candidato a volver a Primera División, en función de victorias, grandes rendimientos y por jerarquía de plantel, a este presente que lo encuentra en el séptimo lugar antes de ponerse en marcha el último capítulo del certamen.

Cómo llega Colón a la última función

Colón se quedó sin chances de pelear por el primer lugar de la Zona B, luego de una dura derrota como local ante San Telmo, y el posterior empate sin goles ante Atlético de Rafaela, sumado a la conquista de puntos que tuvieron los rivales que pugnan por adueñarse de la Zona B.

Sin embargo, llegará al último partido ante Deportivo Madryn con el objetivo de sumar de a tres, para tratar de confirmar su participación en el Reducido, terminar de la mejor manera posible para enfrentar a un rival más accesible y también para que el equipo se pueda despedir de la fase regular con una sonrisa ante su gente en el Brigadier López.

Diego Osella no solo toma a este partido como vital para que el equipo pueda terminar de buena manera en casa, sino que también lo proyecta como la ocasión propicia de alimentar lo anímico de cara a lo que viene, en función de todo lo que podría potenciar de cara al Reducido.

Qué debería pasar para que Colón consiga la ventaja deportiva

Para terminar en el quinto puesto de la Zona B, que le daría la chance de tener "ventaja deportiva" en relación al quinto de la Zona A (sumará menos puntos), debería como primera medida ganar su partido ante el puntero Deportivo Madryn.

En ese caso, luego debería esperar que Defensores de Belgrano no gane su partido ante Gimnasia y Tiro en Salta. Pero no todo termina allí, ya que faltaría una situación que se torna más difícil todavía. Es que debería perder Gimnasia de Mendoza ante Almagro, que no juega por nada, en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie.

Si todo esto ocurre, Colón terminaría en el quinto lugar de la Zona B y se enfrentaría con el quinto de la Zona A, que hoy es All Boys (visitará a Atlanta), más allá que también pugnan por ese lugar Estudiantes de Buenos Aires (recibirá a Deportivo Maipú) y San Miguel -con muchísimas menos chances por diferencia de gol- (visitará a Quilmes).

Los posibles rivales en el Reducido y, ¿la chance de quedar afuera?

Colón, de esta manera, es mucho más probable que no pueda contar con la ventaja deportiva para el primer partido del Reducido, con lo cual surgen San Martín de San Juan en el Hilario Sánchez si termina octavo, Quilmes si concluye séptimo (hoy se daría ese choque) y Gimnasia de Jujuy si concluye sexto.

¿Qué debería ocurrir para que Colón se quede sin un lugar en el Reducido? Así como es remota la chance de que pueda trepar a la quinta colocación, también lo es la alternativa de quedarse fuera de la lucha por el segundo ascenso. Para que suceda debería perder con Deportivo Madryn, que Mitre le gane como local a Chaco For Ever y que consiga pasar por goles la línea del Sabalero, que cuenta con +14 contra los +6 de los santiagueños, y que, además, Gimnasia y Tiro le gane a Defensores de Belgrano.

Así las cosas es más difícil quedarse afuera del Reducido que ir por el quinto puesto que le dé la ventaja deportiva deseada, con lo cual en esta última dirección Diego Osella tratará de conducir a su equipo, que primero debe mejorara ostensiblemente su versión futbolística.