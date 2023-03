Gorosito armaría un equipo alternativo para jugar contra Colo Colo

"Si no ayudo a Brian, quizás ya no estaría con nosotros"

No hay otro resultado que no sea el triunfo frente a Atlético Tucumán, el 2 de abril en el Brigadier López. Si bien Pipo elevó la lista de viajeros y en concreto no paró un equipo especial durante los últimos días, ronda por su cabeza colocar un mix, preservando algunos titulares, para darle minutos a aquellos que no vienen jugando o suman partidos con intervenciones en las partes complementarias.

Seguramente cuando se coloque la planilla, a minutos de las 19, en el Monumental de Santiago, que estará totalmente repleto, un tentativo once inicial sería con: Matías Ibañez; Gian Nardelli, Lucas Acevedo, Leandro Quiroz; Eric Meza, Baldomero Perlaza, Leonel Picco, Tomás Galván, Andrew Teuten; José Neris y Ramón Ábila.

En el listado de 23 futbolistas hay exponentes que con Gorosito fueron titulares en la mayoría de los partidos, con lo cual seguramente, si va por este camino el tentativo equipo inicial, de acuerdo al pensamiento del estratega tendrán o no participación tras la Cordillera.

Por su parte, Colo Colo podría alinear aFernando de Paul en el arco; Maximiliano Falcón, Matias de los Santos, Ramiro González en defensa; Jeyson Rojas, César Fuentes, Vicente Pizarro, Agustín Bouzat y Carlos Palacios en el medio del campo; Damián Pizarro y Darío Lezcano en ataque.