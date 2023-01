Qué pasó en el cara a cara entre Saralegui y Pulga Rodríguez en Colón

LEER MÁS: Colón debe terminar de cerrar la llegada de Jorge Benítez

Luis Rodríguez se hizo presente en el Predio 4 de Junio acompañado por amigos, que no pudieron ingresar. Llegó con una carta documento que como no fue recepcionada como esperaba, terminó con una denuncia del jefe de seguridad, quien esgrimió amenazas de Luis Rodríguez, cuestión que fue informada por UNO Santa Fe y tuvo una gran repercusión nacional.

Luego, Marcelo Saralegui dio una conferencia de prensa donde cuando se le preguntó por Pulga Rodríguez, disparó: "En el comienzo de año dije que era un tema que trataba la directiva. Tiene contrato y no se resolvió su situación aún. Se presentó, porque justamente tiene contrato. Llega treinta y pico de días después. Por respeto a su persona, le comenté que nosotros estamos partiendo a Uruguay y que quisiera que se regularice su situación. Tanto para un lado como para el otro. Eso es lo que pude hablar. La directiva sigue trabajando en el tema y nosotros seguimos nuestro camino".

"En estos momentos no está en mi cabeza. Porque no se presentó como sus otros compañeros. En su momento manifestó que no quería seguir en el club y nadie me comunicó otra cosa, por eso nosotros seguimos nuestro camino. Hay nombres que se están por concretar en el puesto de él. Entonces no puedo ir para atrás. Yo tengo que seguir", remarcó el DT de Colón sobre Pulga Rodríguez.

Y en el final, apuntó: "No lo puedo tener en cuenta, porque yo ya planifiqué. No es bueno tener un jugador en conflicto y por eso queremos que se resuelva su situación. Es un tema de respeto para el plantel. Del sacrificio y el trabajo de los otros jugadores que empezaron hace un mes. Necesito que resuelva primero su situación personal".

Por lo que pudo averiguar UNO Santa Fe, cuando Pulga Rodríguez se presentó el jueves en el Predio 4 de Junio, Marcelo Saralegui fue muy enérgico en el reclamo que le hizo, ya que se presentó más de un mes después de arrancar la pretemporada, sin nunca siquiera comunicarle que no lo haría, y le dijo que debía pedirle perdón a su cuerpo técnico, a sus compañeros, a los dirigentes y a la gente que trabaja en el club. La decisión del DT, como lo anticipó este medio, es no tenerlo más en cuenta mientras dure su gestión al frente del plantel.