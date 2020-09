Rafael García, lejos de Colón y cerca de Danubio

Llegó para ser una solución en la defensa de Colón y no lo consiguió. Todo lo contrario, entró el desconcierto del equipo y, tras flojas actuaciones, perdió la titularidad. Una apuesta de Diego Osella que no convenció y por eso para el nuevo proyecto el DT Eduardo Domínguez optó por no tenerlo en cuenta. Así y todo, como tenía contrato vigente, buscó trabajar a la par del resto, pero la dirigencia argumentó que habría irregularidades en su permiso de trabajo y se impidió. Fue así como empezó en un conflicto y por eso se volvió a Uruguay a la espera de novedades. Se trata de Rafael García. Mientras tanto, Danubio picó en punta para sumarlo.