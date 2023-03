Reapareció Tevez con un gran elogio para la joya de Colón

Además, reconoció que "tal vez dirigir la Sub 20 sea un sueño, yo jugué en esa Selección. O la Sub 17. Si uno entra en ese proyecto, que me dejen preparar algo para presentar, porque tengo una manera de enseñar, un modelo de trabajo, y después, si ambos coinciden con el que tiene la AFA, que le sirva de enseñanza para los chicos de esa edad. A mi me apasiona enseñarle al jugador, como no me va a seducir estar ahí".

LEER MÁS: Colón apuesta al cambio de esquema y apellidos

El Apache no dudó en decir que "me considero un formador de jugadores, ojalá pueda volver a la dirección técnica, pero seguir en Argentina para continuar dando mis primeros pasos".

Claro que dentro de la sustanciosa entrevista, el exDT de Rosario Central estableció un párrafo especial sobre Facundo Farías, actualmente en período de recuperación luego de su dura lesión.

"Hasta de donde viene me hacer acordar mucho a mí", tiró. Para después, completar: "Es un chico al que hay que ayudarlo mucho para recuperar el nivel que tenía. Creo que tiene unas condiciones bárbaras para llegar a ser un grande".