Recoba: "Tuve una chance cierta en Colón, pero tampoco es dirigir a cualquier precio"

El uruguayo Álvaro Recoba admitió que la chance de dirigir a Colón fue concreta, pero no prosperó por lo económico

Incluso hubo una reunión personal en Buenos Aires que dejó buenas sensaciones. En su momento Chino reveló que duró cuatro horas y se volvió con la ilusión a flor de piel. Asimismo, remarcó que era el desafío que más lo llamaba, por lo que parecía que todo podía encaminarse.

Sin embargo, hubo un factor que derrumbó todo: nuevamente lo económico. La situación financiera del Sabalero no es la mejor, pero igual no llegaba ni haciendo el esfuerzo. Esto hizo que se empezaran a manejar otras alternativas hasta llegar a Pata Pereyra.

Alvaro Recoba.jpeg Chino Recoba contó por qué no fue técnico de Colón.

Chico Recoba y la chance de dirigir a Colón

Para darle un sentido mayor a la historia, el técnico narró la situación en charla con Sport 890 de Uruguay: "Estoy con ganas de dirigir. Tuve alguna charla con algún equipo del exterior, pero luego no se concretó. Con Colón tuvimos una charla muy interesante, linda y de mucho tiempo, pero después estábamos muy lejos en algunos temas. Uno a veces quiere dirigir, pero no a cualquier precio".

A lo que agregó en lo más importante: "Con Colón estuve hablando y era una casi cierta chance, pero no cuadró. Y ahora estamos esperando o diciendo que no a algo que capaz no vale la pena”.