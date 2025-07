Ricardo Luciani no tuvo piedad y criticó duramente a Esteban Fuertes

Ricardo Luciani cruzó al Bichi Fuertes

"Pude ver el video de Fuertes y es algo que no me extraña porque es una persona que en su momento apoyaba fervientemente a este señor que nombraste vos hace un rato (en relación a Germán Lerche) y ahora apoya a otro expresidente que en definitiva hizo lo mismo: dejó el club endeudado y en la B", aseveró Luciani.

Para luego agregar: "Me molesta un poco que determine que la oposición no está a la altura. Primero hay que mirarse a uno mismo: fuiste técnico y creo que no ganaste ningún partido. Tampoco encontraste un lugar en el mundo y creo que eso es no estar a la altura".

Siguiendo con la crítica hacia el Bichi apuntó: "Hay cuestiones que los hinchas y socios auténticos no entendemos y que tienen que ver con alguna posibilidad de algún contrato o algo por el estilo. No lo queremos a Colón para tener el bolsillo lleno y por ahí hay personas que determinan de que su participación en Colón tiene que ser retribuida por el bolsillo".

Para finalizar aseguró: "Entiendo que este muchacho por ahí apoya a distintos personajes de la vida de Colón. Pero el socio es inteligente, que en este sentido tiene memoria afectiva porque lo que nos duele nos queda muy grabado también lo que gozamos, pero lo que nos duele creo que queda más grabado. Sí me preocupa un poquito que haya defenestrado a toda la oposición, pero también entiendo que es su manera de actuar".