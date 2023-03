"Me apuré en agarrar Colón, en el sentido que uno no estaba bien, estar afuera y lejos de la familia te va erosionando, me voy de Central Córdoba por una diferencia con los dirigentes por los refuerzos, me putean porque pensaron que me iba para agarrar Colón", expresó.

Para luego, subrayar: "En ese momento lo vi como una buena posibilidad, no estaba con esa fuerza interior, necesitaba un descanso, un parate, no tan prolongado como ahora. Uno se da cuenta en el día a día, te pones el chaleco antibalas y vas para adelante, pero después te das cuenta no estas más fuerte".

Rondina no dudó en afirmar que "es un lindo club, el plantel siempre me respondió, lamentablemente tiene una dirigencia que no asume sus errores, no es casualidad lo que viene pasando. Le pasó a Julio (Falcioni), a Chupete (Marini), a Saralegui, ojalá que no le pase a Pipo por la calidad de persona que es".

Y luego, disparó: "Colón salió campeón en pandemia, con dirigentes de alto riesgo que no podían ir, trabajó tranquilo Eduardo (Domínguez). No es casualidad, la gente es muy personal, llena la cancha siempre, hay situaciones donde un club tan grande que no creció".

En la parte final admitió que "uno tendría que haber parado la pelota, tomarme un tiempo, saber decir que no hace a la carrera de uno, era un crecimiento. En nuestra profesión pasa que a veces uno arma un plantel y en otras las hereda; en una semana solo jugamos siempre, siete partidos, el equipo jugó mal, es la realidad, nunca le encontramos la vuelta para que el equipo despegara".