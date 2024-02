Sabella: "Colón es un club muy gigante"

Alexis Sabella se metió rápidamente en el equipo titular de Colón, mostrando las cualidades que lo hacen un futbolista con talento, sacrificio y utilidad para un elenco que a paso arrollador no tuvo piedad contra Patronato.

"Soy un total agradecido al cuerpo técnico, a toda esta gente que confió en mí, hace poco estaba tirado en la Reserva de San Lorenzo, es increíble lo que pasó", recordó.

Para después expresar: "El paso en Platense, nada, fue un momento muy difícil que no quiero repetir ni traer los momentos malos, estoy muy feliz en Colón".

Al momento de opinar sobre las claves que decantaron en una nueva victoria como local, el 10 rojinegro apuntó: "Trabajamos bien en la semana, el clima no ayudó, intentamos jugar en todas las líneas y eso fue bueno para el equipo".

Más adelante soslayó que "siempre laburamos mucho las salidas desde el fondo, jugar mucho con la pelota, de local no podemos perder. Mi familia pudo venir gracias a Dios, estoy muy agradecido, muchos mensajes de aliento, Colón es un club muy gigante".

Antes de su despedida, a propósito de la falta previa de Rodríguez al gol que anotó, no dudó en decir que "soy realista, no veo que lo pisa Axel, me queda justo la pelota, controlo y le pego al arco, por suerte entró".