Colón lleva adelante la pretemporada en Santa Fe a las órdenes de Diego Osella, sabiendo que será necesario tener una base física acorde y un exigente ritmo fútbolístico para tratar de enderezar el rumbo en la Superliga. Esto atendiendo a que debe sumar para incrementar un promedio que se fue desinflando de manera alarmante en 2019.

Es por ello que el DT dispuso que las tareas sean en el predio Ciudad Fútbol para aprovechar al máximo el tiempo y darle buen descanso a los jugadores, que no hubiese sido lo mismo que si se trasladaban a Salta como estaba estipulado antes de su contratación a mediados de diciembre.

El uruguayo Rafael García se convirtió en la primera cara nueva y el sábado por la tarde desarrolló su primera práctica. Su puesto natural es el de marcador central, pero terminó jugando el último campeón con Nacional como volante defensivo, que le da al conductor sabalero variantes dependiendo de las circunstancias. También se sigue expectante de lo que suceda con Brian Fernández y Ezequiel Cerutti, pero hay jugadores del actual plantel que podrían marcharse.

En las últimas horas trascendió que uno de ellos sería Guillermo Ortiz, tras hacérselo conocer a Osella; en tanto desde Buenos Aires se supo que San Lorenzo precisa un delantero y se habría fijado en Tomás Chancalay, que el pasado 1 de enero cumplió 21 años. La prioridad sigue siendo un arquero, pero el DT del Ciclón, Diego Monarriz, no vería con malos ojos potenciar la ofensiva con valores de futuro promisorio.

Tomás Chancalay 1.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Precisamente el pibe de Viale mostró en varias ocasiones su talento, pero da la sensación de que no terminó de explotar. Su lugar por naturaleza en el campo es de enlace, pero desde que llegó a Primera División siempre se movió por los costados y de segunda punta. Quizás por ahí venga este presunto interés, que por ahora no se hizo concreto.

Lleva 11 partidos en la Superliga sin goles, pero sí anotó durante la campaña en la Copa Sudamericana donde Colón llegó a la final ante Zulia de Venezuela en Santa Fe. Un talento con condiciones y desequilibrio, pero por esas cosas del deporte aún está en deuda. Lo bueno es que todavía es joven y con muchas cosas por mejorar. Vale recordar que formó parte de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20.

Puede que ahí sea clave la mano de Osella, que lo tiene en cuenta y no quiere saber nada con que se vaya. Pero sabe que cuando el mercado aprieta, la necesidad económica aflora y si la oferta convence, es muy probable que se avance. Por ahora no hay nada, pero no hay que darlo por desestimado.