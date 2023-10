Marcelo Saralegui dijo nuevamente que no tuvieron paciencia los dirigentes para sostenerlo como DT de Colón.

El exDT rojinegro charló con radio Sol Play 91.5 y en el inicio reconoció que "siempre siguiéndolo al equipo, no dejé de ser hincha de Colón, de recibir mensajes de aliento, esperando ahora alguna chance para dirigir, siempre hay que pensar en positivo".

Más adelante se metió en su etapa como entrenador, que tuvo los primeros cuatro partidos del año en la Liga Profesional. Al respecto, aseveró que "la primera etapa había jugadores muy importantes, el equipo se mentalizó en volver a jugar, se sumó, en el recambio de un mercado de pases después del Mundial no nos reforzamos, no quisieron venir, no lo hicimos muy bien".

Luego subrayó que "perdimos jugadores importante de jerarquía, se tuvo poca paciencia, ningún equipo nos había vapuleado, un plantel no se arma en tres meses, había que reforzarse, contento igual con la posibilidad que me dieron".

En otro tramo de la charla, Saralegui dijo que "la situación económica del país hace que los jugadores esperen una chance de afuera, me sacaron a Sciacqua que era el gerente deportivo, nos quedamos cortos, poca paciencia, se cómo era la situación. No pude encontrarle la vuelta, ningún equipo me vapuleó".

El Charrúa no dudó en decir, respecto a su salida de Colón, que "yo dejé las puertas abiertas, cobré hasta el último día que trabajé, soy hincha de Colón, pude crecer como entrenador, está en cada uno pensar como se comportó. Luché e intenté sacar la situación adelante. Trajeron 9/10 jugadores, no había que esperar a más adelante. Ahora hay que pelear por mantener la categoría".

En la parte final, al momento de buscar responsables de su salida, expresó: "Cada uno que se ponga en el saco que corresponda, yo voy a Santa Fe y me sigue reconociendo la gente. Nunca tuve miedo, con lo que tenía, me dieron lo que me pudieron dar. Hay que seguir, las incorporaciones pudieron rendir, hay que salvar la categoría, hay un proceso de adaptación, lo importante es sumar porque la posición es incómoda".