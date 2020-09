Se profundizan las diferencias entre Colón y Chancalay

Por ello, no es casualidad que en los ensayos futbolísticos Eduardo Domínguez no lo utilizó como titular. Se sabe que el DT lo tiene muy en cuenta, de hecho fue titular en el partido con Central e incluso marcó un gol. Pero la decisión de los directivos sería que no juegue hasta que no extienda el contrato. De allí la decisión del entrenador.

También trascendió que desde la representanción del futbolista, podrían acercar una oferta para negociarlo a otro club, adoptando una postura diferente a la que tuvo el representante de Galván. La idea no sería que Chancalay se vaya con el pase en su poder, sino que le deje un dinero a Colón.

El tiempo pasa y la negociación está empantanada. Por ahora no se vislumbra ningún acuerdo, aunque la dirigencia de Colón pretende una solución. El fantasma de Galván sobrevuela sobre los directivos y encima también están atentos al tema de Tomás Sandoval quien también finaliza su vínculo en junio del 2021.

Por el momento, se sigue charlando, pero tampoco hay humo blanco con Sandoval. En este caso no es considerado titular para Domínguez y la intención sería negociarlo a otro club. Pero claro está, para ello debe extender su vínculo con el Sabalero y por estas horas la realidad indica que está lejos de hacerlo.