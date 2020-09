Rafael García: "Lo de Colón son cosas que pasan"

García no está entrenando en Basáñez. Fue solamente una vez para hacer fútbol con el club que milita en Segunda Amateur. “Fui porque tengo gente conocida, el presidente y el profe. Pero no estoy yendo a entrenar todos los días, fui solo un día porque me pareció que era mejor hacer fútbol con ellos en lugar de jugar al fútbol 5. Pensaba seguir yendo cada tanto para, pero como se armó una bola muy grande y no quería confundir a los hinchas de Basáñez ni que se fueran a enojar, decidí no ir más”, contó el exvolante de Colón que ayer disfrutaba de sus hijos Lautaro y Valentín.

No le da demasiada importancia a lo que sucedió en Colón, club con el que jugó cuatro partidos, y mira hacia adelante. “Son cosas que pasan; que a veces se dan así y hay que aceptarlas”, reconoció Rafael García, tras lo sucedido en la entidad del barrio Centenario.

Rafael García fue cuatro veces Campeón Uruguayo con Nacional, la última y la que más valora por lo que les costó, el año pasado con Álvaro Gutiérrez como entrenador. "Fue un año muy difícil. Al principio dejamos muchísimos puntos y tuvimos que pelearla siempre de atrás. Nunca podíamos estar tranquilos. Peñarol había ganado el Apertura, tenía las finales aseguradas y con la posibilidad de conseguir el tricampeonato. Pero al final tuvimos la alegría de salir campeones. Cumplimos con el objetivo", recordó.

Rafael García.jpg Rafael García se refirió a su conflictiva salida de Colón en su regreso a Uruguay.

El fernandino es muy querido por los hinchas tricolores, por eso muchos de ellos se preguntan por qué no está entrenando en el club al que llegó a los 16 años desde su Maldonado natal. “Nadie me llamó, pero además considero que no es un buen momento porque ellos están definiendo el campeonato”.

Es su forma de ser, esa por la que no da ninguna pelota por perdida, la que simboliza al uruguayo. "Soy fuerte y no me doy por vencido. Soy un jugador que intenta hacer las cosas lo más sencillas posibles. Y que usa la cabeza a la hora de tomar decisiones en la cancha. Estoy constantemente pensando porque necesito pensar para poder igualar a jugadores que técnicamente son mejores que yo. Pero a veces esos jugadores no entienden tan bien el juego. Yo trato de jugar igual en todos los partidos. Siempre en un nivel parejo, nunca juego un partido de nueve puntos y tampoco nunca lo voy a jugar", reconoció con humildad Rafael García. "Es mi forma de ser, no la voy a cambiar y vivo muy tranquilo a pesar de que muchas veces me han criticado", añadió el exdefensor de Colón.

Rafa nunca tuvo representante, salvo en alguna circunstancia puntual. "He sido afortunado porque nunca tuve la necesidad de buscar equipo. Por ejemplo, cuando fui a México fue porque el Morelia me vino a buscar". Y esta vez no es la excepción porque hay cuatro equipos interesados en contar con sus servicios y es él quien maneja las posibilidades que tiene y quien decidirá cuál es la mejor opción.

Más allá que Rafael García no quiso profundizar sobre lo sucedido en Colón, está claro que es un conflicto legal que se sumará a los muchos que se fueron generando durante los últimos meses, y que promete tener varios capítulos más antes de resolverse, debido a lo que esgrime el club y lo que manifiesta el jugador.