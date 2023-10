Se puso en marcha el ciclo de Israel Damonte en Colón

Estuvo para la presentación en sociedad el presidente José Vignatti, que estuvo muy activo en las últimas horas con negociaciones y las tratativas para tratar de que el partido del domingo ante Atlético Tucumán por la 11ª fecha de la zona A de la Copa de la Liga Profesional sea de noche.

Un desafío para Damonte, que arriba con un acuerdo por un año, pero con una cláusula de salida luego que cualquiera de ambas partes pueden finaliza una vez que pasen las cuatro fechas que restan. Será clave, claro está, el resultado, ya que el equipo actualmente está en descenso por tabla general (Arsenal ya se fue por promedio).

Si bien no se conocieron detalles técnicos, el conductor sabalero apeló mucho al diálogo al positivismo en esta carrera por la permanencia. Ya se sabe que no podrá contar todavía con Stéfano Moreyra, al que le dieron dos fechas de suspensión. Es probable que no cambie demasiado, aunque es probable que meta mano.

Seguramente en la práctica de este sábado se tengan mayores precisiones del equipo, ya que será la última para luego el plantel quedar concentrado a la espera de este compromiso vital ante el Decano. Apenas dos trabajos tendrá Damonte por delante para intentar disipar esta malaria y romper el molde para tomar confianza en esta recta final de certamen.