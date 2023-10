En este sentido, el presidente José Vignatti estuvo en el estadio Brigadier López para detalles pura y exclusivamente sobre este temas, evitando referirse a otras cosas: "El partido estaba programado para el domingo, a las 21, pero por los problemas del cambio de técnico y demás lo quisimos pasar al martes por la noche. Nos dijeron que no se podía y solicitamos que se mantenga. Después, por pedido de la policía se pasó para las 14 y fue así como solicitamos encarecidamente para que se haga un operativo, pero a las 21 para la comodidad de la gente, ya que sino habría una exposición a temperaturas altas. Nos dijeron que sí, pero también necesitábamos la autorización de la Liga Profesional. Entonces estuvimos en continuo contacto. La policía nos solicitó que intercediéramos de paso con la municipalidad por un tema de luces por si era de noche y charlé con el señor (Emilio) Jatón, que se comprometió a solucionarlo tras recibirme cordialmente. Se lo comuniqué a la Liga y accedió a que se juegue a las 21, con la condición de que la policía mande otra nota".

José Vignatti.jpeg El presidente José Vignatti confesó que la Liga habilitó que el partido del domingo sea a las 21, pero la Seguridad no lo resuelve.

"Estaba todo y esperamos varias horas, pero como la policía no mandaba el pedido a la Liga, tomando contacto con el señor (Marcos) Romero, encargado del operativo, que a instancias del ministro, no quieren dar servicio para jugar a las 21. Sí a las 14. Hicimos mil gestiones y no cambian su tesitura", agregó el mandamás sabalero.

Pero la postura de Vignatti no quedó solo ahí: "En la Liga están esperando que la policía le mande la nota de que se puede desplegar el servicio. Incluso nos dijeron que se podía hacer un operativo con 40 efectivos más. No podemos permitir que por un capricho se exponga a la gente al intenso calor. No tenemos otro camino que interceder hasta el último momento. Esperemos que haya un cambio de postura del señor (Marcos) Romero y justifique por qué no quiere jugar de noche".

"Esta mañana (por este viernes) nos dieron la confirmación de que no había problemas y por eso pedimos a la Liga que se cambie y accedieron volver al horario inicial. Pero nos encontramos con esta información que nos causa estupor. Nos cambiaron la bocha absurdamente. Una verdadera sorpresa. Creo que todavía se está a tiempo, pero tiene que ser hoy (por este viernes)", finalizó.