Marini sacó pecho: "Se sufre mucho, pero el triunfo fue muy emotivo"

Y quien no pudo ocultar su satisfacción fue Adrián Marini, quien en las últimas semanas firmó su nuevo contrato con Colón, donde estará ligado hasta el 31 de enero del año que viene.

Luego del encuentro, Adrián Marini sacó pecho por el gran triunfo de Colón, y comenzó diciendo: "Fue importante para nosotros para seguir creciendo, fue muy emotivo, se sufre mucho, así son los clásicos, sabíamos que iba a ser difícil, pero lo pudimos sacar adelante que éramos lo que queríamos".

En cuanto a lo que viene siendo su trabajo en la Reserva de Colón, destacó: "Le vamos pregonando al equipo que tengan intensidad, que sean agresivos para tener la pelota y para recuperarla, de a poco van levantando varios jugadores, nosotros tenemos que estar preparados para darles las herramientas".

"Vino el gol justo, anímicamente nos levantó, supimos manejar la pelota, en el primer tiempo tuvimos algunas. No sé cómo fue el gol pero fue adentro, lo importante fue que entró", agregó Adrián Marini, entre risas, sobre el tanto de Aaron Martínez que decretó la victoria de Colón en el Clásico Santafesino de Reserva.

Más avenate, Adrián Marini siguió analizando a su Colón, y destacó: "Fuimos a buscar el gol, tuvimos chances, a lo último el rival se venía con muchos pelotazos, y lo pudimos aguantar. Hay muchos chicos que están pasando un gran momento, el equipo está en alza. Hay variantes, hay chicos que vienen creciendo, desde abajo, eso da un respaldo, un aire nuevo que ayuda mucho".

Y en el final, Adrián Marini agregó: "Me gusta estar, me gusta enseñar, me gusta que aprendan día a día, de a poquito te van pidiendo y nosotros tenemos que estar a esa altura".