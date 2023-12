Rubén Botta suma cada vez más pretendientes y Colón no lo podría retener

Rubén Botta fue lo mejor de Colón y, pese a tener contrato hasta junio de 2024, ya tiene sondeos de Primera, por lo hay chances de que no siga. Se sumó otro

Con el descenso de Colón da la sensación que Rubén Botta será la gran figurita del mercado. Aquel al que buscará la mayoría en Primera y por eso, no sorprende que exista ya una lluvia de consultas. No es para menos, fue lo mejor del equipo en la Copa de la Liga Profesional. Hasta el último momento fue el que quiso hacer algo diferente, pero lastimosamente el plantel no lo pudo acompañar a la altura.