"En lo personal fue positivo, porque jugué bastante y no me puedo quejar. En lo colectivo no se dio cómo esperábamos, porque aspirábamos a mas. El último partido lo perdimos por cuestiones extradeportivas. No pienso que hubo una manito, sino que fue así. Lo esperábamos, pero fue demasiado alevoso", admitió.

Asimismo, adelantó su reciente decisión en el Ciruja: "Decidí irme y avisé que no voy a renovar, porque pasaron cosas que no me gustaron. Estábamos charlando, pero no seguiré".

Luego, se metió de lleno el viejo anhelo de volver al club de sus amores, ahora más con la pérdida de la categoría: "En cada mercado de pases tuve la ilusión de volver. Es la realidad, pero no como piedras y después de mi aparecieron otros chicos que lo hicieron de gran manera. Uno se da cuenta de eso y sabe que es muy complicado, pero la ilusión siempre la tuve. Lo sufro como hincha y este descenso dolió más que el primero (en referencia al del 2014). Triste como todos, pero Colón tiene todo para levantarse y, con la ayuda de su gente, además de los cambios en el club, en un abrir y cerrar de ojos estará Primera".

Ismael Quilez.jpg Ismael Quilez contó sus deseos de volver a Colón. UNO Santa Fe

Luego, dejó su mirada de por qué le pasó esto al Sabalero: "Soy de las personas que cree que buscar culpas no es bueno, pero sí hacer hincapié en lo que se ve desde afuera. Si bien charlo con gente de adentro, me doy cuenta que está todo igual y eso no es bueno. Me fui hace 10 años y que siga todo igual. Si bien es cierto que cuando estaba en las inferiores la pasé mal, porque faltaban un montón de cosas, y hoy aquellos que están me dicen que pasan lo mismo y es triste. Ver como quedan tantos chicos libres, que son patrimonio. Me tocó vivirlo en carne propia. Después de estar 18 años en el club me tocó irme libre por la puerta de atrás sin dejar un peso y me duele, porque me hubiera gustado que me vendieran y no lo hicieron. Entonces, es doloroso".

"Me identifico mucho con el mensaje de (Germán) Conti, que es preferible vivirlo desde adentro. Si puedo dar una mano desde adentro me encantaría y sino aportando como hincha y socio que soy. Si me abren las puertas, obvio que seria muy lindo", reconoció Ismael Quilez.

Escuchá la entrevista con Ismael Quilez en UNO 106.3