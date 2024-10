Sebastián Prediger, ¿estaba listo para volver en Colón?

Sebastián Prediger hizo todo lo posible para volver en Colón y se lo notó en un nivel bajísimo, y dando ventajas desde lo físico, ante Chaco For Ever.

LEER MÁS: Braian Guille, un caso para el diván en Colón

El capitán de Colón se perdió los partidos ante Brown de Adrogué, Almagro y Defensores de Belgrano. En tanto que en el inicio de la semana comenzó a trabajar a la par de sus compañeros, con la firme intención de ser considerado para el partido ante Chaco For Ever.

Incluso, UNO Santa Fe contó que fue considerado en una de las prácticas como titular, más allá que la intención de Diego Osella era la de repetir la formación que venía de vencer a Defensores de Belgrano en el Brigadier López.

Sin embargo, el DT tuvo que meter mano en la previa, por una intoxicación del plantel, que dejó más afectado a Federico Jourdan. Fue así que decidió reemplazarlo con Sebastián Prediger, corriendo a Nicolás Talpone por derecha, más allá que el DT luego indicó que la orden era que sea un interno por ese sector.

Sebastián Prediger Alan Forneris.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

"En estos momentos son en los que hay que estar, uno no se los quiere perder nunca, no importa si es de titular o suplente, pero me gustaría poder llegar", contó Sebastián Prediger, en la previa del partido que Colón animó ante Chaco For Ever.

Y más adelante, Perro Prediger indicó: "Pude sumar todo el entrenamiento, espero poder hacerlo toda la semana y veremos cómo llego más cerca del finde para ver si pueden contar conmigo o no. Hice de principio a fin lo que hicieron muy compañeros, siempre con las precauciones de la vuelta de una lesión, el profe continuamente estando encima en los trabajos más fuertes. Pero pude hacerlos completos y eso me da alegría ya que quiero estar lo mejor posible para el final del campeonato".

Prediger, muy lejos de su mejor versión en Colón

Es elogiable la actitud de Sebastián Prediger, primero de haber regresado a Colón en un momento pesado como fue transitar de nuevo el camino de la Primera Nacional, y luego para este partido ante Chaco For Ever, en el inicio del tramo final de la temporada.

Osella, en una decisión desacertada a la luz del resultado y también de las conjeturas previas, en función de los rendimientos anteriores y su situación física, decidió reemplazar a Jourdan con Prediger. Incluso, el mismo DT admitió que las opciones de Brian Farioli o Joel Soñora podrían haber sido más convenientes.

LEER MÁS: Gran preocupación en Colón por la lesión de Facundo Castet

Lo concreto es que Prediger tuvo una actuación para el olvido, donde se lo notó con una notable falta de fútbol y dando muchísimas ventajas desde lo físico, en una clara muestra que no alcanza solo con el apellido para estar dentro en este momento.

Su bajón era pronunciado antes de la lesión que sufrió, se acentuó mucho más por la inactividad y por la merma física. Está lejos de ser lo gravitante para el equipo que lo fue en el inicio de la temporada. Con Colón más lejos de quedarse con el número 1 de la Zona B, está claro que si quiere llegar entero al final, sobre todo a la instancia de Reducido, deberá primero ponerse al 100% desde lo físico, cuestión en la que dio muchas ventajas en Chaco.