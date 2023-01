Semana clave para la salida del Pulga Rodríguez de Colón

"Es la cara opuesta a Bernardi, se fue de la mejor manera y no ocurre en este caso. Tuvimos reuniones en Buenos Aires y la vamos a seguir teniendo para tratar de llegar a un acuerdo que no logramos. La obligación es seguir pero no la voluntad de él", manifestó José Vignatti luego de la Asamblea General Ordinaria, cuando se le preguntó por cómo estaban las gestiones para la salida del Pulga Rodríguez de Colón.

LEER MÁS: José Vignatti viajó a Buenos Aires para cerrar los refuerzos

Pero no se quedó allí, y José Vignatti disparó: "Si nosotros no tuviésemos interés no hubiésemos pagado dos años de contrato y estamos al día. Las cosas no se pueden forzar pero lamentablemente es así. La excusa del jugador no es emitida por nosotros. Todos los años empezaba la novela y este año no fue la excepción".

PULGA RODRÍGUEZ Y VIGNATTI.jpg

Lo concreto es que José Vignatti se encuentra en Buenos Aires donde define la llegada de los refuerzos que le pidió el entrenador Marcelo Saralegui para potenciar el plantel de Colón, y una de las reuniones que llevará adelante tiene que ver con la salida del Pulga Rodríguez, y la misma será con Agremiados, y hasta no se descarta la intervención de Claudio Tapia, presidente de la AFA.

LEER MÁS: Colón tiene en carpeta a un delantero uruguayo

Lo que se terminará de definir serán los términos de la misma, ya que al jugador le podría asistir el derecho a pedir la rescisión de su contrato por la apretada de la barra al plantel, más allá que el recurso no sería tan fácil de interponer por el tiempo que ocurrió de ese hecho, mientras que Colón pretende un resarcimiento económico por lo que desembolsó para repatriarlo de Gimnasia, más allá que se habla que hay una deuda del club para con Pulga Rodríguez, en cuanto a los derechos de imagen.