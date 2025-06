¿Será clave para el futuro de Yllana el partido de Colón ante Nueva Chicago?

El Sabalero está a ocho puntos de la zona de Reducido, cada vez más lejos del objetivo, y la producción futbolística del equipo no termina de convencer. La reciente derrota ante Temperley fue un nuevo golpe en un torneo donde Colón todavía no logra mostrar señales claras de identidad, funcionamiento ni reacción. Y para el DT, el margen de error parece haberse reducido al mínimo.

Un ciclo que no despega

Desde su llegada, Yllana dirigió siete partidos en esta Primera Nacional. El saldo es preocupante: dos triunfos, un empate y cuatro derrotas. El equipo convirtió apenas cuatro goles y recibió seis, una estadística que refleja lo justo del rendimiento. Con una efectividad del 33%, el ciclo empieza a mostrar síntomas de desgaste, pese al respaldo que —hasta ahora— le brindan los dirigentes, encabezados por el presidente Víctor Godano.

Esas dos victorias llegaron, además, en contextos poco alentadores: ante Talleres de Remedios de Escalada y Defensores Unidos, ambos ubicados en la parte baja de la tabla. Y en ambos casos, los triunfos llegaron de forma agónica, sin un dominio claro ni superioridad sostenida.

El valor de sus propias palabras

Después de caer contra Temperley, el propio Yllana advirtió que se venían “decisiones importantes” en la semana. La frase no pasó desapercibida. Si bien no apuntó directamente a su continuidad, en el seno del club entienden que el mensaje también lo incluía a él. Por eso, el partido ante Nueva Chicago no es uno más. Puede marcar un punto de inflexión o, directamente, un cierre anticipado.

A su favor, Yllana cuenta con el compromiso del plantel y el apoyo dirigencial. Pero el respaldo político en el fútbol argentino suele durar lo que duran los resultados.

Un partido, muchos significados

El contexto potencia la carga del encuentro en Mataderos. Colón llega herido, con urgencias deportivas, presiones externas e internas, y la necesidad de que su técnico empiece a dar señales de control. Una derrota más podría acelerar definiciones, en una categoría que no suele esperar.

En la calle, la sensación es clara: si no hay una mejora rápida, la continuidad de Yllana empezará a tambalear más allá del discurso de respaldo.

Este lunes, en la cancha de Nueva Chicago, Colón juega por tres puntos... y su técnico, quizás por su cargo.