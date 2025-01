Brian Negro: "Colón es un club grande y por eso no dudé en venir"

Brian Negro, flamante refuerzo sabalero aseguró: "Cuando se me presentó la chance, no dudé en venir, Colón es un club de Primera"

Brian Negro y sus sensaciones al llegar a Colón

"La verdad que muy contento de estar en Santa Fe y de tener a la familia cerca porque yo soy de Paraná. Venimos realizando entrenamientos muy intensos, como se suponían que serían. El Pata (Ariel Pereyra) es un tipo muy tranquilo y eso al jugador le da confianza. Ahora tenemos que seguir entrenando, diagramando la pretemporada con los amistosos y llegar de la mejor manera al inicio del torneo", fueron los primeros conceptos de Negro.

En cuanto a su llegada a Colón expresó: "Cuando se me presentó la chance de venir a Colón no lo dudé. Tenía la posibilidad de seguir en Tristan Suárez, porque tuve un buen año, pero no dudé en llegar a Colón, porque es un club grande de la categoría. Es un desafío muy lindo y sé adónde vengo".

En otro tramo de la charla, el defensor habló sobre el conocimiento que tenía del club "Yo conocía las instalaciones porque jugando en Patronato vinimos varias veces a jugar amistosos con Colón. Pero venir acá y ponerse la camiseta es una satisfacción muy grande porque Colón es un club de Primera".

Por último, consultado sobre sus características de juego respondió: "Soy un jugador muy agresivo en la marca y en el juego áreo siempre dando el 100%. Soy central zurdo, pero tengo la facilidad de jugar como stopper por el sector izquierdo jugando en una línea de tres. Pero también me puedo desempeñar como lateral izquierdo en una línea de cuatro defensores".