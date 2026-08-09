Las ventas minoristas pyme cayeron 3,8% en julio: textil, bazar y alimentos fueron los sectores más afectados

Según un relevamiento de CAME, las ventas de las pymes retrocedieron 3,8% interanual en julio y 2,1% frente a junio. En los primeros siete meses del año acumulan una baja del 2,7%, mientras que ferreterías y materiales para la construcción fueron el único rubro que registró una mejora.

Caída de ventas pymes: Las ventas minoristas pyme retrocedieron 3,8% interanual en julio, siendo textil, bazar y alimentos los más afectados.

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas (pymes) registraron en julio una caída interanual del 3,8% , de acuerdo con el relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El informe también mostró una contracción del 2,1% respecto de junio , mientras que en los primeros siete meses de 2026 las ventas acumularon un retroceso del 2,7% .

El resultado refleja un escenario de consumo todavía marcado por la cautela de los hogares, que priorizan los gastos esenciales y postergan compras de mayor valor.

Menor liquidez y presión sobre los hogares

Según el análisis de CAME, la caída registrada durante julio estuvo vinculada, entre otros factores, con el menor nivel de liquidez disponible luego del cobro del aguinaldo, que había contribuido a impulsar el consumo durante junio.

A esto se sumó el impacto de las tarifas de servicios durante los meses de invierno sobre los presupuestos familiares. En ese contexto, los consumidores tendieron a concentrar sus recursos en gastos básicos y a retrasar adquisiciones consideradas no esenciales.

El comportamiento fue dispar entre los distintos rubros relevados: seis de los siete sectores registraron bajas interanuales.

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Textil, bazar y alimentos, entre los sectores más afectados

El mayor retroceso se produjo en Textil e indumentaria, con una caída interanual del 5,6%.

Le siguieron Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles, con una disminución del 5,5%, y Alimentos y bebidas, que registró un descenso del 5,4%.

El único sector que presentó una evolución positiva fue Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción, con un crecimiento interanual del 1%.

La contracción generalizada refleja las dificultades que atraviesan los comercios para sostener el volumen de ventas en un contexto de consumo moderado y mayores costos.

Comerciantes, entre la cautela y las expectativas

El relevamiento también evidenció un clima de prudencia entre los comerciantes pyme.

El 44,5% de los empresarios consultados consideró desfavorable la situación actual de su negocio, un porcentaje superior al 43,1% registrado en junio.

Por otra parte, el 48,1% señaló que su nivel de actividad se mantuvo estable respecto de un año atrás.

La cautela también se refleja en las decisiones de inversión. El 61,5% de los comerciantes consideró que la coyuntura actual no es favorable para realizar nuevas inversiones de capital, mientras que apenas el 14% la evaluó como un momento oportuno para hacerlo.

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Sin embargo, las perspectivas para el próximo año mostraron una mejora.

El 42,4% de los comerciantes espera una evolución favorable de su actividad durante los próximos 12 meses, lo que representa una mejora de 4,7 puntos porcentuales respecto de junio.

En tanto, el 46,3% prevé que su nivel de ventas se mantendrá estable y el 11,3% anticipa un deterioro de la actividad.

Las ventas online siguen creciendo

En contraste con la caída de las ventas en los locales físicos, el canal digital mostró una evolución positiva.

Las ventas online de los comercios con locales a la calle crecieron 14,9% interanual en julio, aunque registraron una leve disminución del 0,1% respecto de junio.

Según CAME, los comerciantes están recurriendo a distintas estrategias para sostener el nivel de actividad, entre ellas promociones bancarias, billeteras digitales y descuentos por pago al contado.

Al mismo tiempo, las pymes enfrentan mayores costos de reposición y logística, además de una competencia creciente de productos importados y del comercio informal.

El escenario deja así un panorama mixto para el comercio minorista: mientras las ventas presenciales continúan mostrando una tendencia negativa, el canal online mantiene un crecimiento significativo y las expectativas empresariales para los próximos meses exhiben una moderada recuperación.