Sparapani en La Radio de UNO: "Lo de Colón es más anímico que futbolístico"

"Estamos peleando, venimos de un triunfo, en una situación en la tabla, lejos del Reducido pero no imposible, con varios equipos adelante, lejos del descenso, ahora a seguir sumando lo que más podamos para llegar lo más arriba posible", tiró de movida.

Para después reconocer que "no tenemos lesionados, ni amonestados ni tampoco expulsados, con variantes que podemos implementar. El plantel es corto, no nos sobra nada, con lo nuestro dimos pelea, tenemos que encontrar la motivación, que el grupo no afloje, donde jugadores también saben que pueden seguir o lograr transferencias".

Lejos de acceder a la postemporada

Sparapani se sinceró al admitir que "estamos a 11 puntos del Reducido, matemáticamente da pero hay muchos equipos por delante, en lo anímico ganarle a Colón sería muy importante. El plantel es muy joven, nos daban todos como que íbamos a pelear el descenso, poder estar pendientes de ir para arriba es otra cosa".

Para después confesar: "No variamos mucho en la forma de juego, ya sea de local o visitante, intentamos desde la tenencia queremos llegar siempre al área, ser directos y agresivos a la hora de atacar, eso nos llevó a ganar muchos partidos. Nos está yendo mejor de visitante que de local".

Colón a la vuelta de la esquina

"La idea es meterle intensidad, sabemos que Colón no viene bien, uno ve por lo que mostraron los últimos partidos, tiene jerarquía, sorprende por ese lado, uno no está en el día, tiene jugadores que te pueden ganar un partido, hizo una buena primera rueda, todos veíamos a Colón como firme candidato, después fue cambiando, cuando entran las dudas, es difícil de salir si no está fuerte, unido. Lo de Colón es más anímico que futbolístico".