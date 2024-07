Temporelli: "El problema de Colón no es solo económico"

Lo económico y financiero en Colón

"Todos los meses hacemos un balance económico y financiero, y al 30 de junio. En el aspecto económico venimos transitando el camino que teníamos pensado, habíamos dicho 10 meses para equilibrarlo y estamos en ese camino. Para compararlo con el viejo informe, unificando las monedas, en aquel momento teníamos 4.450.000 dólares de deudas, hoy estamos en 3.075.000. Y si hacemos un patrimonio económico en aquel momento debíamos 3.225.000 dólares y hoy estamos debiendo 18.000 dólares", comenzó diciendo Adrián Temporelli.

Mientras que más adelante, el tesorero de Colón reveló que "el tema no es solo económico sino financiero, financieramente estamos complicados como en aquel momento, es porque todas aquellas deudas que no comenzamos a atender sigue siendo exigible, y el ingreso por la venta de jugadores es a mediano o largo plazo, con lo cual hay un desfasaje de tiempo. Atendimos 1.750.000 dólares en deudas judiciales, cívicas, Santa Fe FC, derecho de formación de Farías y Farioli, y otros juicios varios por 27.000.000 de pesos".

"Esta semana sentencia de un juicio de 6.000.000 y otro de 13.000.000 de pesos. Atendimos 1.250.000 dólares, extrajudiciales, como es lo de Utedyc, el pase de José Neris... El movimiento mensual del club también genera un déficit, para poder poner en movimiento la institución necesitamos 34.810 socios plenos, y tenemos 25.000. Si a eso se le agrega los juicios y los imponderables que van surgiendo...", agregó Adrián Temporelli.

Los ingresos de dinero que espera Colón

Sobre el ingreso de importantes montos que se deben dar en Colón, Adrián Temporelli indicó: "La venta de los jugadores lo tenemos a mediano y largo plazo. Tiene que entrar dos cuotas de Santiago Pierotti, dos de Eric Meza, y la segunda de Tomás Chancalay en enero o febrero".

Después de su salida de Colón, con muchas expectativas, Santiago Pierotti fue presentado por Lecce.

También se refirió a cómo están las situaciones de los uruguayos Andrew Teuten y José Neris con Colón, y adelantó: "Tenemos una deuda, el club se hacía cargo de una parte del sueldo, esa deuda se mantiene porque no pudimos cumplirla. Neris tiene contrato hasta el 31 de julio allá, estamos haciendo gestiones para que pueda volver lo más rápido posible, más allá que tiene contrato".



Cuando se lo consultó sobre los dichos del expresidente José Vignatti que dejaba a un club sin deudas, opinó: "No sé por qué lo habrá dicho. Nosotros realizamos una auditoría interna exhaustiva, lo cotejamos y encontramos discrepancias, y otras que las fuimos charlando con la CD anterior. E incluso le hicimos un pedido formal al tesorero anterior. Hicimos todos los pasos, ahora tenemos que evaluar la respuesta que dio el tesorero anterior y dárselo al estudio contable para que determine la veracidad de las operaciones".

El polémico viaje de Temporelli a Estados Unidos

Se hicieron virales en las redes sociales imágenes de Temporelli en Estados Unidos, en un partido de la Selección, en medio del mercado de pases de Colón. Al respecto, se defendió: "Es el segundo año que me tocó un reconocimiento así, el año pasado me tocó ir al IndyCar, y este año junto a 60 personas me tocó ser elegido para ir a la Copa América, la verdad que fue muy lindo".

Se le pidió un balance a Temporelli del mercado de pases, e indicó: "Las dos incorporaciones que hicimos están dentro de lo que Iván nos pidió, pero hay que tener en cuenta que el mercado de pases no terminó en Primera, y que hay contratos que no habían terminado el 30 de junio. Buscamos a los dos goleadores de la B Nacional y al mejor 10 y a los tres no se lo quisieron prestar a Colón. Nosotros tenemos que tener en cuenta las cuestiones económicas, no podemos tirar la casa por la ventana. Nuestra gestión no es solo armar un equipo competitivo como creemos que lo tenemos, sino cuidar las finanzas del club".

Y sobre el reclamo supuesto de Facundo Farías a Colón, reveló: "Había llegado hacía como un mes y medio o dos. La respondimos, queríamos saber si el abogado tenía poder, tomé contacto con Farías y quedó todo solucionado. Con Farías no tenemos nada, donó el 15%, lo tenemos firmado".