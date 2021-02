"Tengo una reunión con Vignatti para definir mi salida"

LEER MÁS: Marcos Riquelme asoma como opción para el ataque de Colón

Y agregó: "El viernes nos sentamos a conversar y hablamos bien, yo creo que me va a entender y sabe que no quiero hacer ningún tipo de problema, de ninguna manera pretendo perjudicar a Colón. Me quiero ir por la puerta en que entré, agradecer a todo el mundo Colón por el cariño que me brindaron y por la manera en que me trataron desde que llegué. Y pedir disculpas por no haber conseguido el objetivo principal que era ser campeones".

Por último consultado sobre su futuro, el delantero tucumano afirmó: "Por ahora no hay nada, yo quería definir el tema por cuestiones familiares para definir el futuro. Si volvemos a Tucumán, si nos quedamos, son rumores, pero no tenemos nada definido. No tengo ningún precontrato firmado, son cosas que salen en los medios, pero no son reales".