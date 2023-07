Thiago Yossen en UNO 106.3: "Colón tiene plantel para salir adelante y solo se necesita fe"

• LEER MÁS: El presidente de Colón detalló cómo está la venta de Farías

Respecto a qué le pasó, contó: "Fue algo que nunca antes me pasó en la vida. Como que me bajó la presión, porque sentí que me desvanecía y tenía nauseas. Una descompensación. Creo que tuvo algo que ver el partido y lugar, pero en la previa estaba tranquilo. Creo que los nervios me terminaron consumiendo por dentro. Eso sí, apenas salgo tenía mucha bronca e impotencia, pero luego cuando lo pensé bien, la verdad que estaba conforme con lo que estaba haciendo.

Thiago Yossen.jpg Thiago Yossen cumplió el sueño de debutar en la Primera de Colón ante River. Prensa Colón

"No fue fácil. No era el escenario más propicio (risas), pero uno tiene que tener la cabeza y rendir cuando es el momento de jugar", se sinceró Toto, como quizás más lo conocen. "Lo importante era evitar que desborden y ese trabajo lo pude hacer bien", remarcó.

Luego, relató los momentos antes de ese debut ante River: "En las horas previas no pensaba mucho, porque estaba concentrado en hacer las cosas bien. Pero igual, me pasaron muchas cosas por la cabeza, lloré con mis viejos, porque era algo que había soñado desde chico".

Un poco de la vida de Thiago Yossen

"Empecé a jugar a la pelota a los tres años cuando mi mamá me llevó a una escuelita. Al principio no encontraba lugar por ser tan chico. Después estuve en Las Flores y luego en Banco, para pasar luego a jugar Liga Santafesina con Gimnasia. Siempre tuve claro el objetivo de ser profesional y cumplir el sueño de hacerlo en Colón", exclamó el defensor.

Thiago Yossen 1.jpeg Thiago Yossen pasó por los estadios de UNO 106.3 para contar su historia.

Asimismo, reveló como se dio su arribo a trabajar con el plantel principal: "Antes de la convocatoria estaba trabajando en reserva. Pipo (Gorosito) unos días antes nos llamó y nos dio una charla junto a Nico (Utrera), brindando todo su apoyo, tal como lo hace ahora. Todos los técnicos te pueden dejar enseñanzas, pero lo que cambia es el lugar donde estás parado, porque se trabaja con mayor seriedad".

Respecto al puesto donde mejor se siente, confesó: "En las inferiores siempre fui marcador central, sobre todo del lado izquierdo. Los entrenamientos con Pipo son de alta calidad y mucha intensidad. Si bien jugué varias veces de lateral, me siento más cómodo de central".

El complicado momento de Colón

"Todos tratamos de hacer lo posible para levantar este momento. A veces no ayuda la suerte. Igual, les aseguro que todos queremos dar todo por la camiseta. Colón tiene con qué salir adelante. Hay plantel y se necesita fe. Con el pensamiento actual se puede", contó Yossen sobre la sequía en la Liga Profesional.

En otro tramo de la charla con UNO 106.3, hizo referencia a Facundo Farías, con chances concretas de irse a Inter Miami: "Es diferente y por algo se habla tanto. Me tocó marcarlo y sufrirlo (risas). Hasta en las prácticas te das cuenta su talento".

"Mi familia es mi principal sostén, al igual que mi novia, porque son los que están desde siempre. Todos cumplen un rol importante para la cabeza y ayudarme a tener los pies sobre la tierra", admitió el jugador.

En el final, dijo: "Uno siempre tiene ganas de jugar, pero antes quiero afianzarme y tener ritmo de Primera para estar apto cuando me toque estar de nuevo. Es un orgullo defender la camiseta de Colón. Ya sea en inferiores como en Primera. Siempre tuve en la cabeza el fútbol, pero me gustaría estudiar también y recibirme".

Escuchá la entrevista con Thiago Yossen por UNO 106.3