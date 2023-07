Vélez habría reactivado los sondeos por el defensor Facundo Garcés

Medios partidarios del Fortín difundieron la información en las últimas horas, con supuestos contactos con el entorno del jugador, que viene diciendo hace semanas que "es momento de dar el salto". Por el momento no habría algo formal, que no quiere decir que haya charlas.

Vale recordar que tiene una cláusula de salida de 2.500.000 de dólares, que sería el gran escollo para el Fortín. La realidad igual, es que el marcador central está pendiente más de un propuesta del exterior. Betis y Celta de España anduvieron consultando también.

Facundo Garcés 1.jpg Medios partidarios de Vélez informan que se reactivaron los sondeos por Facundo Garcés de Colón. UNO Santa Fe / José Busiemi

La concreto que que Garcés hoy no estaría para el mercado local y Colón, si se cristaliza lo de Facundo Farías a Inter Miami, no tendría urgencias en esperar. Desde Vélez se apostaría a una negociación diferente. Eso sí, una solicitud por préstamo no sería ni contemplada por la dirigencia sabalera.

Por ahora son solo rumores que vienen desde Buenos Aires, porque en Santa Fe se maneja que el futuro del jugador estaría en el exterior. Pero por las dudas, nada se confirma.