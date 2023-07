"Hay equipos. Estuve hablando con (Gonzalo) Escobar y me explicaba lo que gana en la segunda división de España. Por eso muchos quieren emigrar. Tenemos que tratar de reponer los jugadores que se fueron e incorporar jugadores que para el cuerpo técnico son indispensables. El esfuerzo hay que hacerlo. Por historia, Colón lo necesita y hay que extremar los recursos", dijo.

• LEER MÁS: El presidente de Colón detalló cómo está la venta de Farías

Para después, tirar: "Más allá de que si los penales entran o no, tenemos que tener un equipo competitivo. (Néstor) Gorosito trabaja muy bien, la relación es excelente, pero no es mago. Por estos inconvenientes no se pudo mantener el plantel".

Pipo Gorosito.jpg José Vignatti contó cómo es su relación con Néstor Gorosito en Colón. UNO Santa Fe / José Busiemi

En relación a las elecciones de diciembre, la pateó al córner: "Siempre fui una persona que piensa que eso es secundario. Las elecciones son secundarias y no quiero que haya grietas. Las propuestas son válidas y estamos preocupados y ocupados para tener el potencial que Colón merece".

LEER MÁS: Colón buscaría un mánager para manejar el mercado de pases

Luego, Vignatti habló de los juicios que pesan sobre la institución: "Sin temor a equivocarme, si hacemos un ranking de todos los equipos del fútbol argentino, estaríamos colocados como estamos en la tabla, con eso lo contesto. En casi 20 años que estoy en Colón, pasaron cuantiosos casos y se resolvieron todos, no dudo que este se pueda resolver".

José Vignatti 1.jpeg Vignatti se plantó por los juicios que tiene Colón.

En la parte final, volvió a aclarar en referencia a Farías: "Se dieron muchos casos y no se por qué este tiene que ser la excepción. Es de las raíces del club y un excelente chico y sería el primero en pedirle la camiseta. Irá todo avanzando paralelamente. De la otra parte están buscando variantes para realizar la operación. No está ni cerca ni lejos. En eso está la gente. que quiere hacer la transferencia. No nos oponemos, pero hay que hacer valer lo que el jugador vale".

LEER MÁS: Colón vuelve a los entrenamientos pensando en Tigre

En el cierre, el máximo titular sabalero consideró: "Colón habla con el representante. El vicepresidente estaba de vacaciones cerca de Miami y le sugerimos que vaya a hacer la negociación. Nos dijeron que no era necesario, por eso nos acomodamos con reuniones en Buenos Aires. Estamos preocupados y ocupados en mejorar la situación del equipo. No depende de la transferencia de un jugador".