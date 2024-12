Tienen contrato, pero no así una continuidad asegurada en Colón

Pata ya confirmó que el comienzo del trabajo será el 27 de noviembre en el predio y espera contar con los pibes, aquellos que regresan de los préstamos y los que tienen contrato vigente. La idea, en lo posible, es que haya alguna incorporación. Tarea en la que está metida al secretaría técnica.

El director deportivo Iván Moreno y Fabianesi explicó que el presupuesto será similar para el año que viene, pero mejor distribuido, ya que una de las falencias fue la cantidad execiva de profesionales que generó el desajuste. Un plantel que no tendrá más de 25 jugadores.

No tienen asegurada su estadía en Colón

Pero amén de todo esto, se analiza también a los que cuentan con vínculos vigentes y que quizás no rindieron en la medida de lo esperada. Uno de ellos es Oscar Garrido, que un plan A cuando se lo buscó desde Central Córdoba. Le costó claramente adaptarse y nunca pudo afianzarse, pese a mostrar cosas interesantes, aunque en cuenta gotas. No habría que descartar una rescisión.

Lo mismo que Genaro Rossi, con la diferencia que fue casi siempre titular desde su arribo proveniente de Chaco For Ever. Un despliegue importante, pero escaso aporte de gol para un 9. Si aparece algo, en el Sabalero no pondrán reparos para que se vaya.

Mientras que lo de Joel Soñora genera dudas, porque cada vez que entró le dio calidad al equipo, pero solo una vez fue titular. No se sabe por qué los técnicos siempre lo utilizaban solo en los segundos tiempos. Trascendió hace unas semanas que tendría ofertas del exterior y buscará rescindir. Si se presenta algo concreto, tampoco habrá escollos por parte de Colón.

Lo mismo para Juan Antonini, que firmó por dos años y jugó poco y nada. Un pedido de Iván Delfino, que es probable que no sea considerado.