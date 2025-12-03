Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón avanza en su reestructuración: qué ocurrió en el cónclave entre Alonso y Colotto

José Alonso y Diego Colotto mantuvieron una charla de casi cinco horas en Rosario. Todo listo para la llegada a Colón del nuevo secretario deportivo.

3 de diciembre 2025 · 07:54hs
La reconstrucción deportiva de Colón dio un paso importante con la reunión que este martes protagonizaron José Alonso, flamante presidente sabalero, y Diego Colotto, el dirigente elegido por la nueva comisión para encabezar la secretaría técnica. El cónclave, realizado en Rosario, se extendió por casi cinco horas y dejó sensaciones positivas en ambos sectores.

Qué ocurrió en el mano a mano entre Alonso y Colotto

El diálogo fue fluido y se abordaron distintos aspectos de la planificación que pretende la nueva gestión. Aunque la charla se hizo larga, fuentes cercanas a las partes coincidieron en que hubo entendimiento y muy buena predisposición para avanzar. Sin embargo, nada será oficial hasta que Colón analice internamente los próximos pasos y Colotto termine de resolver su situación contractual con Independiente.

LEER MÁS: Emanuel Gigliotti rompió el silencio y contó todo lo que vivió en Colón durante un 2025 de crisis

Desde el entorno del exdefensor remarcaron que todavía habrá que aguardar: la salida de Avellaneda debe quedar resuelta antes de cualquier firma. Aun así, consideran que la negociación quedó bien encaminada y que, si no surgen inconvenientes, la definición podría concretarse esta misma semana.

En caso de sellarse el acuerdo, Colotto viajará a Santa Fe para su primera reunión de trabajo con el entrenador Ezequiel Medrán, quien continuará en su cargo tras recibir el respaldo de Alonso. Ese encuentro será determinante para comenzar a delinear la estructura futbolística de cara al mercado de pases.

El armado del nuevo Colón

Medrán ya transmitió sus prioridades: quiere sostener a buena parte de los juveniles que vienen sumando minutos y, entre los futbolistas del plantel profesional, pidió retener únicamente a Nicolás Talpone, Facundo Castet e Ignacio Lago. El resto de las decisiones formarán parte del diagnóstico conjunto que empezará a construirse apenas Colotto asuma su función.

LEER MÁS: Guillermo Ortiz, cerca de dejar Colón tras un acuerdo con la entrante comisión directiva de José Alonso

En un club que busca rehacerse tras un año complejo, esta negociación marca el inicio de una etapa que pretende devolver orden, coherencia y rumbo deportivo. La reunión en Rosario no cerró nada, pero dejó un mensaje claro: el camino hacia la reestructuración ya comenzó.

