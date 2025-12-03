Colón avanza en su reestructuración: qué ocurrió en el cónclave entre Alonso y Colotto

José Alonso y Diego Colotto mantuvieron una charla de casi cinco horas en Rosario. Todo listo para la llegada a Colón del nuevo secretario deportivo.

La reconstrucción deportiva de Colón dio un paso importante con la reunión que este martes protagonizaron José Alonso, flamante presidente sabalero, y Diego Colotto, el dirigente elegido por la nueva comisión para encabezar la secretaría técnica. El cónclave, realizado en Rosario, se extendió por casi cinco horas y dejó sensaciones positivas en ambos sectores.

El diálogo fue fluido y se abordaron distintos aspectos de la planificación que pretende la nueva gestión. Aunque la charla se hizo larga, fuentes cercanas a las partes coincidieron en que hubo entendimiento y muy buena predisposición para avanzar. Sin embargo, nada será oficial hasta que Colón analice internamente los próximos pasos y Colotto termine de resolver su situación contractual con Independiente.

Desde el entorno del exdefensor remarcaron que todavía habrá que aguardar: la salida de Avellaneda debe quedar resuelta antes de cualquier firma. Aun así, consideran que la negociación quedó bien encaminada y que, si no surgen inconvenientes, la definición podría concretarse esta misma semana.

En caso de sellarse el acuerdo, Colotto viajará a Santa Fe para su primera reunión de trabajo con el entrenador Ezequiel Medrán, quien continuará en su cargo tras recibir el respaldo de Alonso. Ese encuentro será determinante para comenzar a delinear la estructura futbolística de cara al mercado de pases.

El armado del nuevo Colón

Medrán ya transmitió sus prioridades: quiere sostener a buena parte de los juveniles que vienen sumando minutos y, entre los futbolistas del plantel profesional, pidió retener únicamente a Nicolás Talpone, Facundo Castet e Ignacio Lago. El resto de las decisiones formarán parte del diagnóstico conjunto que empezará a construirse apenas Colotto asuma su función.

En un club que busca rehacerse tras un año complejo, esta negociación marca el inicio de una etapa que pretende devolver orden, coherencia y rumbo deportivo. La reunión en Rosario no cerró nada, pero dejó un mensaje claro: el camino hacia la reestructuración ya comenzó.