Pullaro dijo que sin la reforma previsional "la Caja de Jubilaciones tendría un déficit de 50.000 millones de pesos por mes"

En un acto ante la Bolsa de Comercio, el gobernador justificó las reformas previsional y judicial. Sostuvo que todas las reformas impulsadas por su gestión tienen “una mirada productiva” y adelantó que continuará la baja de impuestos “sin desfinanciar al Estado”.

En el brindis de fin de año de la Bolsa de Comercio de Santa Fe (BCSF), el gobernador Maximiliano Pullaro aseguró que el Gobierno provincial “es un aliado natural de los sectores productivos” .

"Cuando comenzó nuestra gestión sabíamos que teníamos 1.484 días para hacer cambios y transformaciones que impactaran positivamente en toda la sociedad santafesina. Entendimos que había que ordenar al Estado y que debíamos ser profundamente reformistas”, dijo el mandatario.

Y reconoció que muchas de esas medidas “no iban a salir naturalmente”, pero afirmó que “había que hacerlo” y que su gobierno “dio muchas batallas para cambiar la estructura de la provincia de Santa Fe”.

Acompañado por los ministros Fabián Bastia (Gobierno e Innovación Pública), Gustavo Puccini (Desarrollo Productivo) y Lisandro Enrico (Obras Públicas), repasó las principales reformas encaradas desde el inicio de su mandato.

“Ordenar el Estado”: recortes y ahorro

Pullaro enumeró una serie de medidas de reducción del gasto público. Entre ellas, destacó “la baja del costo de todos los ministerios en un 40%” y un recorte similar en la obra pública. También detalló que la provincia “está pagando el 82% menos de lo que salen los medicamentos al precio de lista”, lo que permitió un ahorro de 182.000 millones de pesos en los primeros 24 meses de gestión.

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura: los 12 temas que busca aprobar

Otro punto central fue la reforma de la Caja de Jubilaciones. “Si no la hacíamos, hoy el déficit fiscal ascendería a 50.000 millones de pesos por mes. La obra del puente Santo Tomé–Santa Fe sale menos de lo que tenía que cubrir el Tesoro por ese déficit”, comparó.

El gobernador también destacó el nivel de inversión: “En 2024, el Gobierno Provincial invirtió 500 millones de dólares en obra pública con recursos propios; este año fueron 1.500 millones, y para 2026 prevemos 1.400 millones”.

Educación, Seguridad y Justicia: “poner orden”

Pullaro sostuvo que su gestión “puso orden en el sistema educativo”, al que se destina casi el 30% del presupuesto. Recordó que se están construyendo 50 nuevas escuelas y se ejecutan refacciones en la mayoría de los edificios. Además, remarcó los cambios aplicados para combatir el ausentismo docente: “En 2023 se pagaron alrededor de 200 millones de dólares por ausentismo y hubo apenas 150 días de clases. Este será el primer año sin paros y con 185 días efectivos”.

En materia de seguridad, señaló que se avanzó en reformas profundas tanto en el sistema policial como en el Poder Judicial. “No podía ser que tuviésemos la Justicia más cara y deficiente de la República Argentina”, cuestionó. Para ilustrar la magnitud de las inversiones, agregó: “En 100 años se hicieron 3.470 celdas; nosotros en 4 años vamos a hacer 3.500”.

Infraestructura y energía

El mandatario repasó las obras de infraestructura vial, donde dijo que se repararon 3.400 kilómetros de rutas provinciales. También mencionó la ejecución de siete gasoductos: “Son 400 millones de dólares para bajar los costos energéticos de muchas empresas”.

"Estamos cerrando el año con los menores indicadores de violencia en lo que va del siglo", dijo el ministro de Seguridad Cococcioni

En cuanto al sistema logístico, remarcó el rol de los aeropuertos y puertos: “El primer aeropuerto que rompió el monopolio de Ezeiza fue el de Rosario, y el segundo, el de Sauce Viejo. Ahora tenemos el desafío de darle vida al puerto de la capital, desde donde queremos que vuelvan a salir exportaciones”.

Promesa: más rebajas impositivas “sin desfinanciar al Estado”

Pullaro cerró su exposición asegurando que “todas las reformas tienen una mirada productiva” y que el Gobierno seguirá “bajando impuestos, pero sin desfinanciar al Estado”.

Del encuentro participaron también la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, junto al titular de la Bolsa de Comercio, Juan Pablo Durando, y miembros del Directorio de la entidad.