Colón asegura a Bautista Maillier, una de sus grandes promesas, con su primer contrato

El juvenil Bautista Maillier firmó su primer contrato profesional y Colón refuerza así su proyecto de inferiores en un momento de transición dirigencial.

Colón cerró el primer contrato profesional de Bautista Maillier , una de las promesas más destacadas de su semillero, en medio de un escenario institucional de recambio dirigencial que pone especial foco en proteger el patrimonio juvenil .

Es c ategoría 2006 , se desempeña como volante interno o “5 de juego” , con capacidad para manejar los tiempos, buen pase y lectura táctica. Es oriundo de Santo Tomé y llegó a las formativas del Sabalero con apenas 12 años, donde mantuvo una evolución sostenida hasta consolidarse como uno de los nombres fuertes de la Reserva que dirige Martín Minella . Durante la última temporada disputó siete partidos , cinco de ellos como titular, y su rendimiento lo llevó a ser observado de cerca por los cuerpos técnicos superiores.

Un paso clave para Bautista Maillier

El mediocampista incluso fue citado por primera vez en abril para integrar la delegación del plantel profesional en el duelo ante Chacarita, donde formó parte del banco de suplentes. Desde entonces, tanto el exentrenador Andrés Yllana como el actual DT Ezequiel Medrán lo vienen siguiendo atentamente.

La firma del contrato se enmarca en la estrategia del club de retener y potenciar a sus jóvenes valores, evitando que las apariciones más prometedoras se vayan sin generar valor deportivo o económico. Colón apunta a consolidar una política firme de formación, proyección y resguardo patrimonial, asegurándose que talentos surgidos del Predio 4 de Junio tengan continuidad dentro del proyecto futbolístico profesional.