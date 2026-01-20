Uno Santa Fe | Colón | Colón

Matías Budiño: "Colón tiene que ser protagonista e ir a buscar los partidos"

Matías Budiño habló en la previa del debut de Colón en la Serie Río de la Plata y marcó la idea que pretende el equipo en esta nueva etapa.

Ovación

Por Ovación

20 de enero 2026 · 08:43hs
Matías Budiño: Colón tiene que ser protagonista e ir a buscar los partidos

Prensa Colón

En la antesala del debut de Colón en la Serie Río de la Plata, Matías Budiño comenzó a tomar la palabra. El arquero, una de las caras nuevas del Sabalero para esta temporada, dejó definiciones claras sobre el momento del plantel, la fuerte renovación, la idea de juego y las expectativas que rodean a este nuevo proceso.

Un Colón desde cero

Budiño no esquivó el contexto, en diálogo con Dale Dale Deportivo (Aire de Santa Fe FM 91.1), en el que llega el Sabalero al amistoso ante Miramar Misiones, este martes desde las 20 en Paysandú. “Estamos frente a un ensamble de muchos jugadores nuevos, es un equipo prácticamente armado desde cero”, señaló el arquero, al remarcar que Colón atraviesa un recambio profundo, similar al de varios clubes de la categoría, pero potenciado por la frustración deportiva de los últimos dos años y el cambio dirigencial.

En ese sentido, valoró la decisión institucional de renovar gran parte del plantel y destacó el proceso que se está gestando puertas adentro: “La pretemporada sirve no solo para lo físico y lo futbolístico, sino también para armar el vestuario, conocerse, acomodar liderazgos y entender las personalidades”.

Experiencia, conocimiento y una idea clara

El ex Estudiantes de Buenos Aires subrayó que dentro del grupo hay futbolistas con recorrido y otros que vienen de temporadas exitosas, algo que considera clave para acelerar la adaptación. “Hay jugadores que ya se conocen de otros clubes y eso también es parte de una estrategia para que el armado sea más rápido”, explicó.

Matías Budiño
Mat&iacute;as Budi&ntilde;o reconoci&oacute; los secretos de la categor&iacute;a y cont&oacute; c&oacute;mo debe afrontarla Col&oacute;n.

Matías Budiño reconoció los secretos de la categoría y contó cómo debe afrontarla Colón.

Consultado sobre la identidad que buscará el equipo, Budiño fue contundente: “Colón tiene que ser protagonista, no esperar. La idea es ir a buscar los partidos y tomar la iniciativa”. Si bien aclaró que todo está en una etapa inicial, remarcó que el amistoso marcará el inicio del trabajo futbolístico más visible.

El arco, un punto clave en la Primera Nacional

Desde su experiencia en la categoría, el arquero hizo foco en uno de los aspectos que considera determinantes: mantener el arco en cero. “En esta divisional, muchos partidos se definen por detalles mínimos. La solidez defensiva y la seguridad atrás son fundamentales para ganar”, afirmó, al tiempo que expresó su objetivo personal de transmitir confianza al equipo.

Budiño también hizo referencia a las particularidades del torneo: canchas, juego aéreo, contacto permanente y pelota parada. “La Primera Nacional exige mucho en lo físico y en la concentración. No es lo mismo jugar en distintos escenarios y eso hay que saber interpretarlo”, explicó.

Ilusión renovada y presión asumida

El arquero reconoció la expectativa de la gente y la presión que rodea a Colón, aunque aseguró que el plantel asume ese desafío. “Sabemos la ilusión que tiene el hincha de volver a Primera. Ahora somos nosotros los encargados de escribir nuestra propia historia y dejar las comparaciones atrás”, sostuvo.

Con pasado en la categoría y conocimiento del contexto, Budiño entiende que su recorrido puede ser un plus. “La experiencia ayuda, pero hay que estar tranquilos. La ansiedad del arranque existe, pero estamos trabajando bien y eso es la base”, cerró.

Colón empieza a rodar. El amistoso ante Miramar Misiones será apenas el primer paso, pero también el primer indicio de un equipo que busca reconstruirse desde la convicción y el protagonismo.

Besabe, clave en Unión: Aprender a ganar así te hace crecer como equipo

Besabe, clave en Unión: "Aprender a ganar así te hace crecer como equipo"

Uboldi: Esperamos un año con una gripe más fuerte, por eso nos centraremos en la vacunación

Uboldi: "Esperamos un año con una gripe más fuerte, por eso nos centraremos en la vacunación"

Los Gladiadores dieron cátedra ante Perú en su debut en Asunción 2026

Los Gladiadores dieron cátedra ante Perú en su debut en Asunción 2026

Besabe, clave en Unión: Aprender a ganar así te hace crecer como equipo

Besabe, clave en Unión: "Aprender a ganar así te hace crecer como equipo"

Uboldi: Esperamos un año con una gripe más fuerte, por eso nos centraremos en la vacunación

Uboldi: "Esperamos un año con una gripe más fuerte, por eso nos centraremos en la vacunación"

Los Gladiadores dieron cátedra ante Perú en su debut en Asunción 2026

Los Gladiadores dieron cátedra ante Perú en su debut en Asunción 2026

Rafael Profini, ante la chance que tanto esperaba en Unión

Rafael Profini, ante la chance que tanto esperaba en Unión

Champions League: tres duelos estelares le dan forma al martes europeo

Champions League: tres duelos estelares le dan forma al martes europeo

Pulga Rodríguez: Duele no haber logrado el ascenso con Colón, era una ilusión muy grande

Pulga Rodríguez: "Duele no haber logrado el ascenso con Colón, era una ilusión muy grande"

Zunino, DT de Platense: El Unión de Madelón te mide desde lo físico, lo mental y lo futbolístico

Zunino, DT de Platense: "El Unión de Madelón te mide desde lo físico, lo mental y lo futbolístico"

Unión se hizo fuerte en el Malvicino y bajó a San Lorenzo en un cierre para el infarto

Unión se hizo fuerte en el Malvicino y bajó a San Lorenzo en un cierre para el infarto

Besabe, clave en Unión: Aprender a ganar así te hace crecer como equipo

Besabe, clave en Unión: "Aprender a ganar así te hace crecer como equipo"

Continúan las reuniones por la realización de la Maratón Santa Fe-Coronda

Continúan las reuniones por la realización de la Maratón Santa Fe-Coronda

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"