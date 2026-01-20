Matías Budiño: "Colón tiene que ser protagonista e ir a buscar los partidos"

Matías Budiño habló en la previa del debut de Colón en la Serie Río de la Plata y marcó la idea que pretende el equipo en esta nueva etapa.

En la antesala del debut de Colón en la Serie Río de la Plata, Matías Budiño comenzó a tomar la palabra. El arquero, una de las caras nuevas del Sabalero para esta temporada, dejó definiciones claras sobre el momento del plantel, la fuerte renovación, la idea de juego y las expectativas que rodean a este nuevo proceso.

Budiño no esquivó el contexto, en diálogo con Dale Dale Deportivo (Aire de Santa Fe FM 91.1), en el que llega el Sabalero al amistoso ante Miramar Misiones , este martes desde las 20 en Paysandú. “Estamos frente a un ensamble de muchos jugadores nuevos , es un equipo prácticamente armado desde cero”, señaló el arquero, al remarcar que Colón atraviesa un recambio profundo, similar al de varios clubes de la categoría, pero potenciado por la frustración deportiva de los últimos dos años y el cambio dirigencial.

En ese sentido, valoró la decisión institucional de renovar gran parte del plantel y destacó el proceso que se está gestando puertas adentro: “La pretemporada sirve no solo para lo físico y lo futbolístico, sino también para armar el vestuario, conocerse, acomodar liderazgos y entender las personalidades”.

Experiencia, conocimiento y una idea clara

El ex Estudiantes de Buenos Aires subrayó que dentro del grupo hay futbolistas con recorrido y otros que vienen de temporadas exitosas, algo que considera clave para acelerar la adaptación. “Hay jugadores que ya se conocen de otros clubes y eso también es parte de una estrategia para que el armado sea más rápido”, explicó.

Matías Budiño Matías Budiño reconoció los secretos de la categoría y contó cómo debe afrontarla Colón.

Consultado sobre la identidad que buscará el equipo, Budiño fue contundente: “Colón tiene que ser protagonista, no esperar. La idea es ir a buscar los partidos y tomar la iniciativa”. Si bien aclaró que todo está en una etapa inicial, remarcó que el amistoso marcará el inicio del trabajo futbolístico más visible.

El arco, un punto clave en la Primera Nacional

Desde su experiencia en la categoría, el arquero hizo foco en uno de los aspectos que considera determinantes: mantener el arco en cero. “En esta divisional, muchos partidos se definen por detalles mínimos. La solidez defensiva y la seguridad atrás son fundamentales para ganar”, afirmó, al tiempo que expresó su objetivo personal de transmitir confianza al equipo.

Budiño también hizo referencia a las particularidades del torneo: canchas, juego aéreo, contacto permanente y pelota parada. “La Primera Nacional exige mucho en lo físico y en la concentración. No es lo mismo jugar en distintos escenarios y eso hay que saber interpretarlo”, explicó.

Ilusión renovada y presión asumida

El arquero reconoció la expectativa de la gente y la presión que rodea a Colón, aunque aseguró que el plantel asume ese desafío. “Sabemos la ilusión que tiene el hincha de volver a Primera. Ahora somos nosotros los encargados de escribir nuestra propia historia y dejar las comparaciones atrás”, sostuvo.

Con pasado en la categoría y conocimiento del contexto, Budiño entiende que su recorrido puede ser un plus. “La experiencia ayuda, pero hay que estar tranquilos. La ansiedad del arranque existe, pero estamos trabajando bien y eso es la base”, cerró.

Colón empieza a rodar. El amistoso ante Miramar Misiones será apenas el primer paso, pero también el primer indicio de un equipo que busca reconstruirse desde la convicción y el protagonismo.