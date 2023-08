Toledo llegó a Santa Fe a pura confianza: "Vine para hacer goles en Colón"

Más adelante reconoció que "me encuentra en un momento con muchas ganas, sabemos todos que estamos en una situación complicada, los que vinimos más los que se quedaron haremos lo posible para estar más arriba".

En otro tramo de la charla, Toledo subrayó que "tenía muchas ganas de venir a Colón, es un club grande, me encuentra en una buena edad, muchas ganas de integrarme a mis compañeros, estoy feliz, queda entrenar, y hacer lo mejor posible".

El atacante, en relación a los otros delanteros que tiene el Sabalero, dijo que "es una competencia sana, en el día a día, estaremos a disposición y depende del entrenador quien va a jugar. Tuve la posibilidad desde el llamado, se está armando un gran plantel".

El exjugador del Kiwi subrayó que "Colón es un grande, hablé con excompañeros que pasaron por acá, lo llamé a Rafa Delgado, me dijo venite de cabeza, la gente y todos apoyan, quiero integrarme lo más rápido posible".

Toledo también recordó que "yo soy un delantero de área, depende de cómo me quiera usar Pipo, hay que adaptarse. Miguel (Abbondándolo) cuando entró a trabajar acá me habló, tengo mucha confianza, fueron muchos años juntos, me llamó, me encanta la idea de defender estos colores, estoy con muchas ganas".

En la parte final, le dejó un mensaje a los fanáticos rojinegros, al soslayar que "la gente confíe, que tenga fe, se armó un plantel con jugadores de muy buen pie, esperemos arrancar con el pie derecho para sumar. Nos encontramos en una situación difícil, hay 10 equipos que están en lo mismo, hay que tomarlo con tranquilidad, es responsabilidad, que la gente apoye, el equipo se va a brindar al 100%. Vine para hacer goles en Colón".