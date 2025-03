Tomás Giménez: "Tengo entendido que Colón no abonará el dinero de la cláusula"

• LEER MÁS: Los retoques que haría Pereyra en Colón para visitar al líder Gimnasia (M)

"Por lo que tengo entendido, Colón no abonará el dinero de la cláusula. Algo similar pasó en la final del año pasado entre San Martín de San Juan y Gimnasia, donde Santiago López García tenía la misma cláusula y no pudo jugar", confesó.

Respecto a los detalles que depararón en la inclusión de está cláusula, expuso: "En realidad, Gimnasia nunca quiso volver a prestarme. Entonces la cláusula fue, de alguna manera, para asegurarse algo si llegaba a enfrentar al club. Justo el año pasado me tocó atajar contra ellos y ganamos 1-0 en Santa Fe".

Tomás Giménez 1.jpg Tomás Giménez contó detalles de la cláusula que no pagará Colón para jugar ante Gimnasia de Mendoza. UNO Santa Fe | José Busiemi

Pero no quedó solo ahí: "Gimnasia me llamó en el verano para decirme que me quedara, que el objetivo era pelear el ascenso. Pero yo tenía muy claro que quería seguir en Colón. Se lo planteé bien a los dirigentes y por suerte lo entendieron. A los clubes tampoco les sirve tener jugadores que no están conformes. Por suerte se llegó a un acuerdo y estoy acá en Colón".

Más de Tomás Giménez en Colón

Sobre cómo estás viviendo esta etapa, narró: "La verdad que muy bien. Colón es un club enorme y representa muchísimo. Uno siente rápido el calor del hincha, la exigencia y la pasión. Tiene una gran cantidad de gente que acompaña siempre y para el arquero no hay margen de error. Pero eso también motiva.

"Uno tiene que sumar desde donde le toque. Lo más importante es el equipo. Por supuesto que siempre quiero jugar, pero cuando no se puede, hay que aportar igual", enfatizó.

En el final, trató de explicar el cambio rotundo de exposición entre Mendoza y Santa Fe: "En Mendoza la gente no es tan futbolera. En cambio, acá en Santa Fe se respira fútbol, se siente en la calle. Que te vengan a ver 30.000 personas cada partido no es algo común. Es muy lindo vivirlo".