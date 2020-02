Tras su paso por Colón, Clemente Rodríguez quiere retirarse en Boca

Clemente Rodríguez, multicampeón con Boca que conquistó dos Copas Intercontinentales (2000 y 2003) y tres Libertadores (2000, 2003 y 2007), manifestó su deseo de regresar al Xeneize para cerrar su carrera como futbolista profesional.

"Me gustaría. Uno ganó muchas cosas. Creo que sería lo mejor, irme como me tengo que ir, de la mejor manera, y que la gente lo vea así también", expresó el actual lateral de Barracas Central de la Primera Nacional, en una entrevista con el programa Crack Deportivo (AM 970).

Además, aseguró que desearía tener una conversación con Juan Riquelme, ex compañero suyo y actual vice segundo, para ver si existe la posibilidad de regresar a la institución: "En algún momento tendré una charla con él. Ojalá se pueda dar el día de mañana. Eso se verá. Tenemos que ir a poco".

Respecto al nuevo rol de Román, sentenció: "Lo veo bien, contento, en esta etapa que está viviendo. De corazón, ya lo hablamos, le deseo lo mejor para él y el club. Esperemos en estos tiempos, en estos años, disfrutar y que Boca gane algo. Él lo hace por el club, lo quiere mucho. Seguramente quería ayudar, estar ahí. Hay que apoyarlo".

Rodríguez, de 38 años, afirmó también que está en buena forma: "Estoy bien, gracias a Dios. El físico me ayuda. Mi carrera me ayudó mucho. Un año o dos más puedo estirar". Y, sobre su actual experiencia en el Ascenso, agregó: "Es una etapa más para mí, jugar en el Nacional. Estoy contento en el club. Esto me lleva a que, el día de mañana cuando deje de jugar, podré hablar de muchas cosas".

Por otra parte, el lateral, quien tuvo tres etapas en Boca, opinó acerca del presente del equipo de Miguel Ángel Russo: “Está bien, lo estoy siguiendo y estoy contento porque el rendimiento es bueno. Hay que darle pelea hasta lo último, no hay que aflojar. Ahora quedan puntos importantes para jugar entre Boca y River. Tenemos que esperar porque River tiene partidos más difíciles que Boca y esperemos sacar la diferencia”.

“Hay que ir viendo, creo que para los dos no será nada fácil, hay presión. River tiene partidos más difíciles, pero sabemos que está en un momento bueno, de la mitad para adelante juegan muy bien, tiene jugadores rápidos. Pero son partidos que hay que jugar. Esperemos que pueda perder algunos puntos y Boca siga ganando de acá hasta que termine”, concluyó sobre la recta final de la Superliga.

