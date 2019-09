Un error garrafal privó a Colón de quedarse con un triunfo clave ante Central

Colón, que jugó un gran primer tiempo, empató ante Rosario Central por 1-1, en el Brigadier López, en un partido clave por la permanencia, en el marco de la 5ª fecha de la Superliga. Rodrigo Aliendro (PT 18') adelantó al equipo de Pablo Lavallén, y lo igualó Claudio Riaño (PT 40'), tras un grueso fallo de Leonardo Burián.

Embed

En el primer tiempo se observó lo mejor de Colón en esta Superliga pero un grosero error de Burián lo privó de irse a los vestuarios ganando el partido. El Sabalero fue intenso, presionando arriba y dominando a Central. El partido se jugó en ese lapso como quería el Sabalero, que de a poco acumulaba méritos como para ponerse en ventaja.

De hecho, en el arranque, al minuto de juego, una media vuelta de Marcelo Estigarribia encontró las manos de Jeremías Ledesma, mientras que a los 8' Gastón Díaz trepó por derecha y su remate fue neutralizado por el arquero visitante.

Embed #TNTSports | ¡El Chelo tuvo la primera! Estigarribia agarró un rebote y le dio trabajo a Jeremías Ledesma.#Colón #RosarioCentral pic.twitter.com/Z8pwaky936 — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) September 1, 2019

Con Aliendro como figura principal, Colón arrinconó al Canalla, que no estaba preciso y le costaba hacer pie en la zona media. Aun así el elenco rosarino generó un par de chances, con un tiro libre de Leonardo Gil que Burián mandó al córner y un centro de Emanuel Britez que se fue cerca del palo.

Hasta que a los 18' llegó la apertura del marcador con un remate de Aliendro dentro del área, tras una gran habilitación de Luis Rodríguez, que se metió junto a un palo izquierdo del arco canalla, pese a la estirada de Ledesma.

Y pese a la ventaja Colón siguió buscando y no bajó la intensidad, justificando el resultado parcial. Sin embargo una equivocación de Burián le impidió de irse victorioso a los vestuarios.

Embed #TNTSports | ¡Se lo regalaron! El Sabalero quiso salir tranquilo desde el fondo, pero se la dejaron al Canalla y Riaño puso el 1 a 1.#Colón #RosarioCentral pic.twitter.com/KmpJnSP6qL — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) September 1, 2019

El arquero quiso salir jugando con un despeje del balón, que rebotó en Lucas Gamba, la pelota le quedó al ex-Unión, quien se la cedió a Riaño y el otro ex-Unión definió sin apurarse y con jerarquía para el 1-1. Ese error lo privó a Colón del triunfo parcial luego de un gran primer tiempo que se valora más por el rival.



Embed #TNTSports | ¡Pegó el Sabalero! Aliendro se encontró con la pelota cerca del punto penal y la mandó a guardar para el 1 a 0 sobre el Canalla.#Colón #RosarioCentral pic.twitter.com/OKOaZf0Cis — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) September 1, 2019

El segundo tiempo fue totalmente diferente, ya que Colón no mostró la misma intensidad y no presionó arriba, con lo cual Rosario Central manejó la pelota. No hubo profundidad por parte de los dos equipos, que terminaron aburriendo, prácticamente sin generar situaciones de gol.

Embed #TNTSports | ¡Otra vez Brítez! Todos los centros del lateral caen cerca del arco de Burián.#Colón #RosarioCentral pic.twitter.com/ARcgC7ttVU — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) September 1, 2019

Apenas un par de disparos desde afuera del área pero sin peligro. El Sabalero apostó a la contra y pudo en alguna ocasión aprovecharse de esa situación pero no estuvieron finos los puntas.

Lavallén se equivocó en los cambios, dado que sacó a Díaz, de buen partido, para bajarlo a Zuqui de lateral, que mostró algunas dudas. Colón pasó de jugar un muy buen primer tiempo a ser en el segundo ese equipo sin ideas ni plan de juego. Lo colectivo de la primera etapa le dio paso a las individualidades que no lograron rescatarlo.

Embed #TNTSports | ¡Salvó con lo justo! Ledesma salió a cortar afuera del área cuando Wilson Morelo se iba al gol.#Colón #RosarioCentral pic.twitter.com/oneZgy7SSA — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) September 1, 2019

Se trata de un punto que sirve de poco frente a un rival directo, teniendo en cuenta que jugó en su casa. La cosecha sigue siendo magra y preocupante ya que no logra despegar en la tabla de los promedios.

Desde lo futbolístico dio un paso adelante, sobre todo en el primer tiempo, pero está claro que le falta y mucho para ser un equipo confiable, que pueda trasladar lo que muestra en las copas a la Superliga, para no sufrir tanto en la pelea por la permanencia.

Síntesis

Colón (1): 1-Leonardo Burián; 18-Gastón Díaz, 24-Guillermo Ortiz, 6-Emanuel Olivera y 31-Gonzalo Escobar; 8-Fernando Zuqui, 14-Federico Lértora, 29-Rodrigo Aliendro y 28-Marcelo Estigarribia; 10-Luis Miguel Rodríguez y 19-Wilson Morelo. DT: Pablo Lavallén.

Rosario Central (1): 1-Jeremías Ledesma; 4-Nahuel Molina, 2-Matías Caruzzo, 6-Miguel Barbieri y 33-Emanuel Brítez;12-Ciro Rius, 21-Fabián Rinaudo, 5-Leonardo Gil y 22-Diego Zabala; 28-Lucas Gamba y 9-Claudio Riaño. DT: Diego Cocca.

Goles: PT 18' Rodrigo Aliendro (C) y 40' Claudio Riaño (RC).

Cambios: ST 19' Joaquín Pereyra x Zabala (RC); 24' Christian Bernardi x Díaz (C); 29' Sebastián Ribas x Riaño (RC); 33' Santiago Pierotti x Estigarribia (C); 39' Jonás Aguirre x Gamba (RC) y 43' Mauro Da Luz x Aliendro (C).

Amonestados: Ortiz, Morelo y Zuqui (C); Zabala, Gil y Britez (RC).

Árbitro: Fernando Espinoza.

Estadio: Brigadier López.