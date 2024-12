Un jugador que Colón desea retener, estaría cerca de San Miguel

Sin embargo, la dirigencia del Kiwi solicitaba un dinero que no estaba al alcance de Colón. Y por ese motivo las negociaciones no habían avanzado.

Y ahora, la información da cuenta de que San Miguel se mostró interesado en el defensor y que se puso en contacto con Sarmiento para negociar directamente con el club dueño de la ficha de Castet.

Las gestiones habrían prosperado y por ese motivo, Castet tendría muchas chances de convertirse en refuerzo de San Miguel, que es el club que más se está reforzando en este mercado de pases y que tiene a Sebastián Battaglia como flamante entrenador.

Castet fue uno de los jugadores más regulares que tuvo Colón a lo largo del campeonato, sin embargo no estuvo a disposición en las últimas fechas por lesión.

Y es que ante Chaco For Ever sufrió un fuerte esguince en el tobillo y no pudo jugar más. Con la camiseta de Colón, disputó 34 partidos, 33 de ellos como titular.