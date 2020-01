Un reclamo que abrió viejas heridas en los hinchas de Colón

El mundo Colón se vio revolucionado este jueves, cuando los jugadores decidieron terminar con la concentración y dirigirse luego del entrenamiento matutino a sus respectivos domicilios en forma de protesta porque el club no les cumplió con el pago de premios, que a su entender les correspondía por haber llegado a la final de la Copa Sudamericana.

En ese momento el presidente José Vignatti se encontraba en Buenos Aires, donde participó de la reunión de los integrantes de la Superliga, donde se decidió reanudar el fútbol en la fecha que estaba previsto, es decir el próximo viernes 24 de enero.

Los jugadores entienden y se encargaron por comentarlo a varios "allegados" que el club se había comprometido a brindarles la mitad de lo recaudado en premios por haber llegado al partido decisivo del certamen internacional, a pesar de no haberlo ganado, es decir que les habría correspondido 1.000.000 de dólares.

Fue así que este viernes el presidente, junto al vice José Alonso y el manager Francisco Ferraro se reunieron con todos los jugadores del plantel. Luego de dicho cónclave, quien tomó la palabra fue Luis Miguel Rodríguez, el capitán del equipo, quien brindó llamativas y polémicas declaraciones, culpando al periodismo por haber echado a correr un rumor que a su entender y afirmó: "Salieron cosas, pero está todo solucionado, todo arreglado".

"El pago está prácticamente al día, hay una pequeña deuda, pero de pocos días. No sé quien salió a decir eso, lo pactado está arreglado. En su momento José se comprometió a pagar, no hay ningún problema con los premios. Él dice que lo que promete paga y estamos tranquilos por ese lado, hasta ahora cumplió", agregó en otra parte de la charla.

Sin embargo, Pulga contradijo a las declaraciones de otro referente del plantel como Guillermo Ortiz, quien en diálogo con Radio Gol (FM 96.7) había manifestado lo siguiente luego de confirmar que pretendía salir del club por un gran desgaste con los dirigentes: "No estamos al día, nos deben sueldo y premios y esa situación te desgasta, nos pagan por jugar a la pelota y no por discutir los sueldos. Son gages del oficio y de la profesión, pero te desenfocan de tu trabajo. Cuando Pablo (Lavallén) se fue me dijo «ahora te entiendo Guille». Yo nunca voy a hacer nada para traicionar al club, pero interpretó el desgaste que yo tenía por tanto tiempo en el club".

Lo concreto es que el hincha considera, porque así lo reflejó en el Brigadier López luego del partido y en las redes sociales, incluso con comentarios en los posteos de las cuentas oficiales del club, que los jugadores le pasaron factura a la dirigencia en los últimos partidos de 2019, donde mostraron un nivel muy bajo en los encuentros ante Vélez, Aldosivi y Arsenal.

Incluso, el mismo Pulga ni siquiera acompañó a sus compañeros al partido clave por la permanencia en Sarandí, y ese mismo día se mostró ya en Tucumán, en una producción en cancha de Atlético y en una reunión que mantuvo junto a su hermano con el vicegobernador Osvaldo Jaldo.

Sobre lo que fue el partido ante el Tiburón, que fue el que más llamativo fue el rendimiento de los jugadores, Ortiz había manifestado en el mismo medio: " Fue un partido muy raro, sabíamos que el entrenador ya había renunciado y nos quedó la bronca de no despedir a Pablo (Lavallén) con un triunfo, fue un factor anímico determinante. Esa semana pasaron otras cosas, nos afectó muchísimo saber que el técnico se iba".

Lo concreto es que el plantel abandonó intempestivamente la concentración el jueves, deslizaron en diferentes lugares que lo hacían como llamado de atención para con los dirigentes por la "deuda" que mantenían con ellos, donde no solo se mencionó lo de la Sudamericana sino también algunos arreglos particulares, y que ridículamente el capitán de Colón quiso salir a desmentir, más allá que todavía el hincha está esperando que públicamente manifieste su deseo de quedarse, como lo hizo en varias oportunidades expresando sus ganas de marcharse, lo que los tuvo en vela atendiendo a lo importante que es para el equipo y en función de todo lo que se juega en el semestre.