La reunión llevada adelante este viernes en el Hotel de campo de Colón, entre el presidente José Vignatti, José Alonso y Francisco Ferraro, junto al plantel, terminó en el tan anhelado humo blanco.

El semblante que expresó el capitán Luis Miguel Rodríguez se contrapone con todo lo que se dijo en las últimas horas, dejando en claro que el principal objetivo es mantener la categoría.

En el inicio de la charla con los medios, el tucumano dijo que "siempre José (Vignatti) está abierto al diálogo, todo fue positivo, estamos pensando en lo mismo, preparando el partido de este sábado y después pensar en un partido clave ante Central Córdoba".

LEER MÁS: Vignatti intenta destrabar el conflicto con los jugadores

Más adelante, reconoció que "es importante que participó todo el plantel, tanto chicos como grandes, que sepamos todos lo que nos estamos jugando en estos seis meses. Pensar en mantener la categoría, decidimos que esté todo el plantel, también estuvieron Alonso y Ferraro. Entendemos lo que nos estamos jugando y nos dará prestigio para seguir en la Superliga y pelear una clasificación a una copa internacional".

La Pulga intentó descartar un clima hostil y mucho menos un foco de conflicto, al apuntar que "salieron cosas que no sé quién las dijo, está todo solucionado, hablado, tranquilo. El tema de la reunión era para que los dirigentes sepan lo que nos estamos jugando, el pago está prácticamente al día".

Para luego, apuntar: "Hay una pequeña deuda de días, más allá de todo que esté o no esté, venimos todos los días a entrenar para sacar adelante esta situación, el año pasado no se le dio tanta importancia por ser el mejor año de Colón en la historia, ahora tenemos que ganar cada domingo para alejarnos del descenso y no sufrir en la Copa de la Superliga".

LEER MÁS: Colón no se quedó en el molde y arremete con llevar el caso Galván a la FIFA

Rodríguez insistió de manera pública en desmentir la teoría de la deuda por afrontar la final de la Copa Sudamericana. Al respecto disparó: "No se quien salió a decir eso, lo pactado está arreglado, hablamos con José, se comprometió a pagar y no hay ningún tipo de problemas. Tenemos pendiente algún premio de Copa Argentina. Siempre lo que dice lo paga, hasta ahora cumplió y no tenemos que reprocharle nada. Era bueno hacer una reunión antes del torneo para entender lo que nos estamos jugando".

En otro tramo de la charla, el tucumano aseveró que "necesitábamos hablar con el presidente, para dejar de lado malos entendidos, es lindo cuando el plantel le pide al presidente y que venga porque no tiene nada que esconder. Necesitamos que las respuestas no sean económicas sino presenciales para saber con qué material vamos a contar por el resto del torneo".

Y ante la insistencia de la prensa, Rodríguez reafirmó que "había un tema de diálogo que teníamos que hablar frente a frente, se llegó a un acuerdo, para no concentrar exigíamos la presencia de José y se hizo presente. Se habló, se arregló todo, cuando las personas están abiertas los problemas se arreglan".