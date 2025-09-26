Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón, expectante: por qué Vignatti no quiere ser candidato a presidente

José Vignatti tendría definido no ser candidato a presidente por Tradición Sabalera en los próximos comicios en Colón. ¿Cuáles son los motivos?

26 de septiembre 2025 · 12:43hs
La política de Colón comienza a moverse en la antesala de las elecciones, y una de las novedades más fuertes pasa por José Néstor Vignatti, considerado por muchos como el dirigente más importante de la historia del club. Según informó UNO Santa Fe, el expresidente no sería candidato a presidente dentro de Tradición Sabalera, agrupación que ya empieza a delinear su propuesta.

Alonso, el candidato a presidente por Tradición Sabalera

Tras haber impulsado en 2023 a Gustavo Ingaramo como candidato, con resultados muy negativos que coincidieron con el doloroso descenso, el sector ahora apuntaría a José Alonso, dirigente que desde hace tiempo tiene aspiraciones de encabezar la vida política sabalera.

Vignatti, que participó de los últimos encuentros de Tradición Sabalera, podría aparecer en la lista pero en un cargo menor, más bien testimonial. Sin embargo, todavía no hay certezas: incluso se habla de que ni siquiera formaría parte de la nómina definitiva cuando llegue el momento de la presentación formal.

Los motivos de la decisión de Vignatti

El expresidente quedó golpeado tras el descenso de 2023, y aunque en su momento se mencionaba una posible “sed de revancha”, también es consciente de que su imagen se deterioró en los últimos años. A la caída deportiva se sumaron distintos reclamos y conflictos judiciales, como los de Alberto Espínola, Facundo Farías, Facundo Garcés, además de situaciones confusas en las salidas de jugadores de peso como Rubén Botta y Ramón Ábila.

En paralelo, un rumor fuerte indica que su círculo íntimo lo habría convencido de dar un paso al costado, entendiendo que a sus 80 años no es el momento para encarar un desafío de semejante magnitud.

En cuanto a la confección de la lista de Tradición Sabalera, también trascendió que el histórico Patricio Fleming no será parte, lo que marca otra señal de renovación en la agrupación. Entre los nombres que empiezan a sonar aparece Matías Vidoz como uno de los candidatos a vicepresidente, aunque aún resta definir el resto de las vicepresidencias y los demás cargos que integrarán la propuesta electoral.

De esta manera, la política rojinegra entra en una etapa decisiva, con un Vignatti que parece relegarse a un segundo plano, luego de haber marcado a fuego la vida institucional de Colón durante las últimas décadas.

