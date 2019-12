Más allá de que el foco de atención en Colón está puesto en el mercado de pases, una de las noticias de la semana fue el supuesto incumplimiento del club con el pago del aguinaldo a sus empleados. Se lo pone en potencial porque el presidente, José Vignatti, mencionó que sí se efectivizó en tiempo y forma, pero hubo un error en el medio. Lo concreto es que el personal pasó la Navidad sin ese dinero que le corresponde a todos.

"Este reclamo lo califico como mafia sindical, no de los empleados del club que son ejemplares, pero sí de un par de personajes nefastos", fue energético el máximo titular sabalero, que enardeció al gremio, que se despachó con un duro comunicado oficial en respuesta.

Desde UTEDYC Seccional Santa Fe repudiamos enérgicamente las declaraciones del Presidente del Club Atlético Colón, José Vignatti, quien en una entrevista radial tildó de "mafia sindical" a los trabajadores y trabajadoras de su institución y a los integrantes de nuestra organización, por reclamar los derechos que corresponden.

Utedyc.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

En el marco de las medidas de fuerzas tomadas, totalmente legales y legítimas luego de meses y años de reclamos sin respuestas, el Sr. Vignatti no se hace cargo de su inescrupulosa manera de conducir al personal y además comete la imprudencia de negar los reclamos y mentir sobre los hechos acontecidos. Cuándo él dice que el aguinaldo ya estaba depositado, no era verdad. El día lunes 23 de diciembre, por la mañana, en la Audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, los representantes de los trabajadores del Club manifestaron claramente que de no percibir el aguinaldo, realizarían medidas de fuerza, sin embargo la patronal tuvo todo ese día para solucionar al menos este inconveniente y no fue capaz de hacerlo, debió esperar que se llegué al paro para recién intentar revertir la situación. Vemos obsceno que acentúe más el enfrentamiento adjudicando lo sucedido a una maniobra en su contra, cuando los incumplimientos por parte de la Comisión Directiva que él preside son sistemáticos. A continuación enumeraremos algunos de los mismos y ponemos a disposición de quién esté interesado/a, la documentación correspondiente que acredita cada reclamo hecho y no reparado:

Falta de pago a algunos empleados, de un evento realizado el 2 de diciembre de 2018 ( partido final de la 7ma División de AFA entre Talleres y Rosario Central)

Falta de recategorización de un importante número de empleados y empleadas, según funciones realizadas. Se encuentran en una categoría Octava de Maestranza del CCT Nº 553/09 y les corresponderían Tercera, Cuarta y Quinta Categoría, por ejemplo. Este reclamo dista desde 24 de febrero de 2015, fecha en que se ejecutó el primer reclamo, vía nota, con otra similar presentada el 25 de julio de 2018.

Incorrecta liquidación de haberes a algunos compañeros. No se paga “asistencia” y “presentismo” desde febrero de 2019.

Embargos y quiebras retenidos por la patronal y no pagados a las entidades correspondientes.

Entrega incompleta de uniformes de invierno (faltan botas, camperas, equipos de lluvia) del corriente año y el de verano aún no fue otorgado, como estipula la Ley 20744, de Contrato de Trabajo.

Esta son algunas de las irregularidades concretas que padecen los compañeros y compañeras sin nombrar el hostigamiento y maltrato a los que son sometidos en reiteradas oportunidades al reclamar sus derechos.

Cabe aclarar también, la cotidiana buena predisposición que tienen los trabajadores y trabajadoras ante estas situaciones, donde sin embargo y pese a los incumplimientos, realizan sus tareas correctamente. Así también los delegados han propuesto en diversas oportunidades una mesa de diálogo entre la Comisión Directiva y los trabajadores para evitar llegar a este tipo de instancias. Sin embargo ellos nunca concretaron esta posibilidad.

Como organización gremial que representa a los trabajadores/as, manifestamos en su nombre que nunca es otro el objetivo de pedir lo que corresponde, ni más ni menos y esperamos sinceramente que cesen las arbitrariedades por parte de un Presidente y una Comisión Directiva que desconoce derechos tan elementales como los laborales.