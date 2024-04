Vicentini: "En Colón sos el rival a vencer por todos los equipos"

En un mano a mano con el programa La Voz del Sabalero (Sol Play FM 91.5) expresó que "estoy viviendo una experiencia muy positiva, llegué a un club como Colón con la expectativa muy alta, no sabíamos cómo arrancábamos el torneo, en 10 fechas me pone contento que estemos pasando por un buen momento en una categoría peleada y muy competitiva".

Más adelante apuntó que "estar en Colón sos el rival a vencer de todos los equipos, tener que salir a imponerte siempre es lindo, por eso tomé la decisión de venir, la exigencia es muy alta y está bueno tener esa presión. Era un grupo nuevo, con recambio, pero esa incertidumbre la dejamos de lado y con buenos resultados".

En relación a su nivel desde el inicio del certamen, apuntó que "convivimos con exigencias de detalles, cuando uno analiza desde lo individual lo hace de manera completa, soy muy autocrítico en cada jugada, no solo en los goles. Colón es muy ofensivo, a la hora de defender tenemos que ponernos el overol y hacerlo lo más lejos de nuestro arco".

Plantel de jerarquía

Vicentini destacó la composición del actual plantel de Colón, al sostener que "la calidad de los jugadores demanda que estemos todos listos. Con Iván en Sarmiento nos cerrábamos más y salíamos más de contra, hoy en día, Colón tiene jugadores de pie interesante, que lo mejor es tenerlos arriba, es lo que nos dará buenos resultados".

En otro tramo de la charla subrayó que "hay un equilibrio entre joven y los de mayor recorrido, todos se brindan al 100%, tenemos al Perro, Paolo, Christian que es un ejemplo de constancia y sacrificio. Para todos verlo con esas ganas de volver. Todos tienen mucha humildad, se ponen a la altura de todos para que fluya de la mejor manera".

La lesión a Javier Toledo

El arquero rojinegro lamentó lo que le sucedió al delantero Javier Toledo en el partido ante Gimnasia y Tiro (Salta), a partir también de los dichos del DT Forestello a sus pupilos de "ir a romperlo" en un cruce.

Al respecto, sentenció: "Son cosas que no tendrían que existir pero pasan, tenemos que buscar hacernos fuertes, jugar simple, en posiciones como Javier o los centrales son inevitables los roces, es la categoría así, no va a pasar siempre pero prevalece bastante, que eso no nos saque. Fue un caso extremo porque puso en riesgo su salud".

Y luego, amplió: "Los equipos que van a competir arriba como San Telmo o Defensores, el que los va a enfrentar lo hará de otra manera, a nosotros nos pasa eso de la fecha uno, el rival se quiere cuidar demás o te impone una exigencia al máximo por todo lo que repercute ganarle a Colón".

En la parte final, destacó el apoyo del público cada vez que juegan en el Brigadier López. En ese sentido soslayó: "La cancha es hermosa, la gente acompaña, antes de venir acá veía lo que significaba, es el plus que le da al futbolista, lo reconforta y si lo sabemos canalizar está bueno, es una motivación siempre, desde adentro las buenas vibras se sienten, va a ser duro y necesitamos de todas las piezas, no es una frase a la ligera, se necesita y si todos estamos alineados de la misma manera el objetivo será más posible".